Project G-Assist, lâ€™assistant IA de NVIDIA pour les joueurs dÃ©semparÃ©s

À l’occasion du Computex 2024, NVIDIA n’a pas présenté de nouveaux produits à proprement parler – excluons le label SFF-Ready, qui délimite des conceptions de cartes graphiques ; l’entreprise a surtout concentré ses efforts sur la composante software de son matériel. Elle a notamment officialisé le Project G-Assist : son poisson d’avril de 2017 remis au goût du jour récemment, et dont la recette est maintenant connue. NVIDIA a également annoncé de nouveaux outils pour sa plateforme ACE.

Joker appel à un ami, Pr Alan Grant © NVIDIA

Projet G-Assist : le futur meilleur pote du noob

Le Projet G-Assist doit redéfinir la manière avec laquelle nous sommes aidés dans un jeu vidéo, d’après l’entreprise. Tandis que par le passé, certains sont devenus prisonniers d’un célèbre blabla malfamé en cherchant des codes de GTA, et que d’autres se sont perdus entre quarante-huit bandeaux publicitaires dans les méandres de sites censés révéler la solution du 72e sanctuaire barbant de Zelda BOTW / TOTK, le Project G-Assist doit simplifier ce processus de recherche en le confiant à un simple assistant.

Framework G-Assist © NVIDIA

Dans un des exemples donnés dans la vidéo ci-dessous, le joueur interroge celui-ci sur les meilleurs moyens de survivre dans un jeu de survie avec des dinosaures que nous supposons être Ark Survival Evolved ou sa suite, Ark Survival Ascended. Le chatbot peut identifier la bête présente à l’écran, renseigner le moyen le plus efficace de le terrasser (de l’apprivoiser)... Naturellement, pour répondre à de telles interrogations, l’assistant récupèrera des informations préalablement détaillées par quelqu’un de bien humain dans un guide ou une vidéo.

De manière plus traditionnel, le G-Assist est également susceptible de configurer le jeu afin d’offrir les meilleures performances possibles sur le système. Une sorte d’optimisation en un clic du GeForce Experience nouvelle génération en somme.

De manière générale, NVIDIA considère (ou souhaite) que les assistants IA vont changer notre façon d'utiliser un ordinateur. L'entreprise écrit dans son communiqué : « Nous pensons que les assistants IA vont transformer la façon dont nous utilisons nos jeux et applications préférés. Imaginez une assistance contextuelle instantanée pour un flux de travail créatif complexe dans une application photo ou vidéo. Ou encore un coach IA analysant vos rediffusions multijoueurs et vous apprenant des stratégies pour monter en grade dans les matchs compétitifs. Le projet G-Assist est un aperçu de ce futur. » Un futur enchanteur ou repoussant ?

Digital Human pour Ace : bientôt des PNJ plus futés que les joueurs humains

Toujours en lien avec le jeu vidéo, NVIDIA lance les Digital Human Microservices pour ACE sur les PC GeForce RTX AI. Schématiquement, ce sont toujours des PNJ alimentés par l’IA générative qui doivent « redéfinir la façon dont nous interagissons avec les jeux et les ordinateurs. Au lieu de taper, de cliquer ou de glisser, les humains numériques permettront aux joueurs d'interagir avec la technologie comme ils le feraient avec d'autres humains : par un langage naturel rempli d'émotions, d'expressions faciales et de gestes ». Les micro-services en question comprennent des applications liées à la parole, à l’animation, etc. Ils sont maintenant proposés via le cloud ainsi qu’en accès anticipé pour les PC GeForce RTX AI.

La NVApp continue son chemin

Enfin, les utilisateurs de GeForce, qui peuvent expérimenter une version bêta NVApp depuis février dernier, recevront une nouvelle version le 4 juin prochain. Elle ajoutera quelques fonctionnalités. Notamment la capture vidéo AV1 à 120 IPS et le réglage des performances du GPU en un clic.