Le Snapdragon X Elite testÃ©Â : Ã  la hauteur des promesses de QualcommÂ ?

Dans le cadre de la présentation de Copilot+ PC, Qualcomm a officialisé une vingtaine d’ordinateurs équipés de ses processeurs Snapdragon X Elite / Plus. Ces machines signées Acer, Samsung ou encore Lenovo ne seront commercialisées qu’à partir de juillet, mais un premier test a été publié.

Depuis l’officialisation de ses Snapdragon X, Qualcomm ne lésine pas sur les superlatifs et les comparaisons avantageuses pour mettre en avant ses processeurs Arm ; au point d’être soupçonnée de bidonner certaines mesures.

L’examen du jour, réalisé par Ryan Shrout de Signal65, est une commande de Microsoft. Cette limite en tête, les résultats confirment certaines vantardises de Qualcomm. Ils portent sur une Surface équipée du Snapdragon X Elite. La machine est confrontée à quatre autres appareils dans divers tests synthétiques et applications. L’autonomie et la température sont également prises en compte.

Microsoft Surface Snapdragon X Elite © Signal65

Un Snapdraon X Elite pour le moins compétitif

Les concurrents du Surface X Elite sont un ancien Surface Laptop 5 de Microsoft équipé d'un Core i7-1255U Alder Lake ; une Surface Pro 9 équipée du SQ3 ; un PC Prestige 16 AI EVO de MSI doté du dernier Core Ultra 7 155H Meteor Lake d'Intel ; enfin, un MacBook Air 15 d'Apple armé de la M3.

Globalement, la puce de Qualcomm affiche d’excellentes performance dans les domaines de l'intelligence artificielle. Elle offre également une autonomie de premier ordre au sein de la Surface de Microsoft. Les prestations CPU restent satisfaisantes ; souvent supérieures à celles du Meteor Lake, et parfois à celles de la M3 d’Apple. C'est plus compliqué côté GPU en revanche.

Dans des tests comme Cinebench et Geekbench, le Snapdragon X Elite bat ses rivaux en multicœurs, mais reste derrière la M3 en ST.

Cinebench R24 © Signal65

Dans les charges de travail IA, la puce de Qualcomm est logiquement la plus forte, et de loin.

Procyon AI © Signal65

Pour les tests graphiques 3DMark, la M3 les remporte tous, sauf le nouveau test Steel Nomad faute de l'avoir parcouru. Dans ce benchmark ainsi que dans Solar Bay (ray tracing), le Meteor Lake affiche une belle longueur d’avance sur le Snapdragon. Le Core se fait battre d’une courte tête dans Wild Life.

Tests 3DMark © Signal65

Signal livre également divers résultats sous Office 365 ; en multi-plateforme, la M3, le Meteor Lake et le Snapdragon X Elite sont souvent proches ; sous Windows uniquement, la puce de Qualcomm est au coude à coude avec le Core de 14e génération.

Office 365 © Signal65

Les performances d'émulation dégradent logiquement les prestations du Snapdragon X Elite. Ce dernier est toutefois loin d’être ridicule.

Émulation © Signal65

Pour l'encodage Handbrake, le Meteor Lake est un gros cran au-dessus.

© Signal65

Concernant les tests thermiques (menés sous Cinebench R24 en MT puis en ST), l'ordinateur portable Surface équipé du Snapdragon X Elite est plus chaud que son prédécesseur Alder Lake ainsi que le MacBook Air équipé du M3 d'Apple, mais plus frais que celui de MSI avec le Meteor Lake. Pas grand-chose à signaler en matière de nuisances sonores ; la machine de la Micro-Star International conserve son bonnet d’âne.

Températures © Signal65

Terminons avec les deux tests d'autonomie, l'un en lecture vidéo locale et l'autre en utilisant le test de productivité Procyon. Le Snapdragon X Elite est leader dans les deux cas, mais le MacBook n’a pas effectué le test Procyon. Factuellement, la nouvelle Surface offre 21 heures d’autonomie en lecture vidéo avec une seule charge (luminosité de 150 cd/m2, format de codage H.264).

Autonomie vidéo © Signal65

Vous pouvez retrouver l’ensemble des diagrammes et mesures sur le site Signal65.com. De nouveau, gardez à l’esprit que c’est une étude commandée et payée par Microsoft. En outre, rappelons qu’Intel prévoit de lancer une nouvelle génération de Core, Lunar Lake, au troisième trimestre, ainsi que des puces Arrow Lake avant la fin d’année. Quant à AMD, si ses Ryzen actuels n’ont même pas été sélectionnés pour ces tests, l’entreprise finalise aussi sa génération Zen 5. En matière d’IA, dans les deux cas, les entreprises proposeront des processeurs dotés de NPU bien plus puissants qu'avec leur offre actuelle.