Besoin de changer vos SSD à la volée ? Icy Dock a plusieurs solutions en stock, et d'autres à l'étude

Du ToughArmor MB111VP-B au ToughArmor MB842MP-B, de nombreux produits d’Icy Dock sont passés entre nos mains. Après une brève infidélité en compagnie des solutions ExpressCage, retour au ToughArmor avec une petite piqûre de rappel sur les racks pour SSD M.2 au format PCIe. Et si vous n'aviez pas trouvé votre bonheur avec celles déjà commercialisées, plusieurs solutions sont en cours de développement, dont des racks capables d'accueillir jusqu'à huit SSD ; la marque vous invite d'ailleurs à donner votre avis.

Pour jongler entre les SSD

Si vous avez besoin de changer régulièrement de SSD, désosser sa machine pour retirer celui fiché dans la carte mère peut vite s’avérer fastidieux. Pour vous éviter un tel désagrément, Icy Dock propose les ToughArmor MB840M2P-B et ToughArmor MB842M2P-B.

Ce sont deux solutions d’extension PCIe à extraction arrière. Comme le stipule la marque, ils favorisent une installation rapide et sans outil des disques ainsi qu’un échange transparent. Tel que rapporté ci-dessus, ils permettent d’ajouter ou de retirer des SSD sans ouvrir le boîtier de l'ordinateur.

Est-ce nécessaire de le justifier, de tels produits ne ciblent pas l’utilisateur lambda dont le SSD restera paisiblement enfermé dans sa tour pendant plusieurs années. Comme l’explicite l'entreprise, ses produits sont principalement imaginés pour les applications nécessitant des échanges fréquents de disques telles que les sauvegardes, le clonage ou Sneakernet (nom donnée à la méthode utilisée pour transférer des données d’un ordinateur à l’autre en déplaçant physiquement des dispositifs de stockage).

Le ToughArmor MB840M2P-B prend en charge un unique SSD M.2 NVMe (de 30 à 110 mm ; soit des SSD M2-2230, 2243, 2260, 2280, et 22110) et l’exploite via l’interface PCIe 4.0 x 4. Icy Dock mentionne donc des vitesses de transfert jusqu’à 64 Gbit/s. Effectivement, le PCIe 4. x4 autorise jusqu’à 7,877 Go/s ; on reste loin des 57 Go/s de Rocket 1608A mais heureusement, un tel débit ne sert à rien.

Nous somme sur une installation sans outil ; la marque promet plus de 5000 cycles d’insertion / retrait. En matière de refroidissement, le plateau en aluminium agit comme un dissipateur de chaleur pour le SSD NVMe M.2. Un coussin thermique garantit le contact entre cette surface et le SSD. Toujours en matière d’installation, le support de l'emplacement PCIe du MB840M2P-B peut être échangé entre la pleine hauteur et la demi-hauteur pour une installation flexible du système.

Enfin, précisons que via un système baptisé EMI Grounding Technology, Icy Dock garantit une mise à la terre du SSD. D’autre part, un indicateur LED présent sur le plateau témoigne de l'activité du disque. Ce modèle se trouve pour une centaine d’euros actuellement. Il est couvert par cinq ans de garantie. N'hésitez pas à consulter notre test.

Question Réponse Numéro de modèle: MB840M2P-B Couleur: Noir et argent Taille du disque pris en charge: 1x M.2 PCIe NVMe SSD (2230/2242/2260/2280/22110) Type de disque compatible: NVMe Nombre de disques: 1 Longueur du disque de support: 30mm – 110mm Baie de disque: 1 x PCIe 3.0 or 4.0 x4 / x8 / x16 expansion slot Interface hôte: PCIe 4.0 x4 Entrée d'alimentation: Via PCIe Taux de transfert: Jusqu'à 64Gbps (selon la vitesse du disque dur) Capacité du disque dur supporté: Aucune limitation Refroidissement des disques: Dispersion thermique métallique avec refroidissement passif Structure / Matériau: Métal avec plastique ABS partiel Dimensions (L x H x P): 160 x 122 x 22mm Poids net du produit: 181.5g Poids net de l'emballage: 260g Indication LED d'activité du disque: Alimentation du disque : vert fixe ; accès au disque dur : vert clignotant. Contenu de l'emballage: Appareil, manuel d'utilisation, vis, plaque frontale E/S Taux d'insertion du connecteur: 5000 Humidité: 5%~65% RH Température d'opération: 0°C to 60°C (32°F to 140°F) Température de stockage: -35°C to 70°C (-31°F to 158°F) Conformité: CE, RoHS, REACH Garantie : 5 ans

Nous serons bien moins loquaces pour décrire le ToughArmor MB842M2P-B. Et pour cause, il reprend la plupart des caractéristiques susmentionnées. Sa principale différence est qu’il se destine à loger deux SSD. L’interface passe en PCIe 4.0 x8. En raison de la bifurcation PCIe, la vitesse de transfert reste toutefois de 64 Gbit/s. Comptez au moins 185 euros pour cette version. La garantie est toujours de cinq années.

Question Réponse Référence : MB842MP-B Couleur(s) : Noir & argent Taille de l'unité des disques : 2x SSD M.2 PCIe NVMe (2230/2242/2260/2280/22110) Type de disque compatible : SSD M.2 PCIe 3.0/4.0 NVMe Nombre de disque : 2 Longueur des SSD : 30mm – 110mm Baie de disque : 1x Slot d'expansion PCIe 3.0 o 4.0 x8 x16 (La carte mère nécessite des emplacements PCIe x8 bifurqués en x4/x4 ou des emplacements PCIe x16 bifurqués en x4/x4/x4/x4). Interface hôte : PCIe 4.0 x8 Entrée de l'alimentation : Via PCIe Taux de transfert : Jusqu'à 64 Gbps (selon la vitesse des disques SSD) Capacité des SSD : Illimitée Refroidissement des disques : Dissipation de la chaleur par le métal avec refroidissement passif Structure / Matériaux : Métal avec des parties en plastique ABS Product Dimensions (L x l x H) : 171 x 120.8 x 21.6 mm Poids net : 232.5g Poids brut : 336.8g Indications LED d'activité du SSD : SSD branché: vert statique ; Accès aux données : vert clignotant Contenu : Dispositif, manuel de l'utilisateur, vis, coussinets thermiques Taux d'insertion estimé des connecteurs : 5000 Humidité : 5%~65% RH Température de fonctionnement : 0°C à 60°C (32°F à 140°F) Température de stockage : -35°C à 70°C (-31°F à 158°F) Conformité : CE, RoHS, REACH Garantie : 5 ans

Nous nous limitons aux boîtiers à extraction arrière pour SSD M.2 ici. Mais sachez qu’Icy Dock propose des dispositifs similaires pour les SSD U.2/U.3 NVMe (ToughArmor MB111VP-B, que nous avons également testé) et SSD / HDD SATA 2,5 pouces (ToughArmor MB839SP-B). L’entreprise liste également des « produits conceptuels » pour SSD E1.S.

De nombreux concepts à extraction latérale

À ce propos, il y a également tout une gamme d’adaptateurs de SSD PCIe, également au stade de produits conceptuels, mais à extraction latérale cette fois. Et ceux à l'étude ne se limitent plus à une simple paire de SSD ; des systèmes conçus pour quatre voire huit sont envisagés.

Une cartouchière à SSD

La société précise à chaque fois qu’il s’agit d’un « produit concept basé sur les suggestions des clients. Bien que la sortie ne soit pas encore prévue, avec un support client suffisant et des commentaires détaillés, nous visons à la mettre sur le marché. Vos connaissances sont essentielles pour façonner ce produit et confirmer la demande du marché. Veuillez partager vos idées et les spécifications souhaitées en cliquant sur les icônes ci-dessous ou en participant à la discussion sur notre forum. Votre contribution aide à transformer ce concept en réalité ! ».

Difficile de faire invitation plus explicite. Alors si vous êtes intéressé, rendez-vous sur la page consacrée aux boîtiers et adaptateurs PCIe amovibles d’Icy Dock pour y donner votre avis sur le développement de l'un des nombreux concepts référencés.