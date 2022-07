Récemment encore, AMD a lancé une série de CPU dont le haut de gamme était le 5800X3D, mêlant du Zen 2 et du Zen 3. Dans le lot, le Ryzen 5 5500 semblait intéressant, et pour cause, trouvable de 135 € à 150 €, il constitue un choix pertinent sur le papier. Il a, par rapport à son frère le 5600, une bonne 50 aine d'euros en moins, ce qui peut se reporter vers un GPU plus cossu éventuellement. Ensuite, bien qu'ils soient sous Zen 3 tous les deux, avec 6 coeurs et 12 threads, le 5600 est d'origine Vermeer tandis que le 5500 est un Cezanne dont l'IGPU a été désactivé, et limité au PCIe 3.0. Et donc, il possède 16 Mio de L3 au lieu des 32. Est-ce que tout cela a un impact sur les performances en jeu ? Techspot a fait le test justement.

En FHD et QHD, avec une RX 6950 XT et une 6600 XT, les résultats sont disparates. Selon le moteur du jeu, l'impact peut être plus grand que prévu, et faire chuter le 5500 sous le Ryzen 5 3600 Zen 2, dont on sait qu'il est moins doué pour le gaming que Zen 2. Quelle que soit la carte graphique, à moins que le moteur 3D ne bride, le 5500 est régulièrement derrière le 3600, à une poignée de pourcents près. Au final, avec la RX 6950 XT en FHD, le 5500 est 14 % plus lent que le 5600, ça passe à 7 % sur la RX 6600 XT. Dans le cadre d'une nouvelle machine, ça se réfléchit, mais si vous devez jouer en FHD ou QHD, l'impact du bridage du 5500 joue pas mal sur les performances, et vous seriez avisés de payer le surplus par rapport au 5600. Mais soyez avertis des différences importantes entre les 2 CPU, ça compte pour l'avenir !