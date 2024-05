Avec ses processeurs Lunar Lake, Intel veut dÃ©crocher l'IA Lune

Avec la volonté non dissimulée de court-circuiter l’officialisation des premiers ordinateurs Windows-on-Arm équipés des Snapdragon X Elite / Plus, Intel a tracé la feuille de route jusqu’à la fin d’année pour son Core. La société a aussi spécifié l'une de ses deux prochaines générations, Lunar Lake. Ne vous attendez pas à des révélations fracassantes : ce sont surtout des confirmations des nombreuses caractéristiques précédemment dévoilées. De fait, Intel avait déjà évoqué la capacité de ses prochains Core à délivrer 100 TOPS, tandis qu’un échantillon d’ingénierie accompagné de plusieurs fiches techniques avaient aussi apporté son lot d'infos.

Concrètement, les deux principales informations à retenir sont calendaires : la sortie des Lunar Lake interviendra au cours du troisième trimestre 2024, et celle des Arrow Lake, à partir du quatrième trimestre. Pour rappel, les premiers se destinent à des ultra-portables ainsi qu’à des consoles portables (en raison de leur plus faible conso et de leur iGPU plus récent) tandis que les seconds visent les PC portables plus puissants ainsi que les ordinateurs fixes via la série Arrow Lake-S. En matière d’appellation, Lunar Lake rime avec Core Ultra 200V, Arrow Lake avec Core Ultra 200 « tout court ».

Le programme d'Intel jusqu'en 2025 pour ses Core

Lunar Lake, des puces basses consommation prometteuses

Lunar Lake comprend plusieurs mises à jour. En matière de CPU déjà, avec des architectures Lion Cover (P-core) et Skymont (E-core). Intel a aussi amélioré les deux cœurs intégrés à la tuile SoC ; changement suggéré par l’Advanced Low Power Island.

Points clés archi Lunar Lake

C’est le nerf de la guerre depuis quelques mois et pour les années à venir : l’IA est l’élément essentiel de Lunar Lake. Leur nouveau NPU (Neural Processing Unit) délivre 45 TOPS. Associé à un iGPU exploitant des cœurs Xe et fournissant également 60 TOPS, Intel aboutit à plus de 100 TOPS pour l’ensemble du processeur. Pour la comparaison, le NPU de Meteor Lake plafonne environ à 10 TOPS, son GPU à 35 TOPS, pour une capacité totale de 45 TOPS.

Intel met aussi en avant l’écosystème logiciels IA et ses nombreux partenaires sur ce terrain.

Par ailleurs, sachez que ces processeurs Lunar Lake prennent en charge la mémoire LPPDR5-8533. Leur PBP sont a priori compris entre 17 W et 30 W.

Intel revendique des résultats 1,4x supérieurs au Snapdragon X Elite dans Stable Diffusion 1.5 ; des performances GFX 50 % plus élevées que celles des Meteor Lake pour l’iGPU sous GFX ; des prestations CPU « plus rapides » que celles fournies par les Ryzen 8000U et Snapdragon X Elite.

En matière d’efficacité énergétique, Intel clame également le leadership. Toutefois, l’entreprise compare son Core Lunar Lake à deux rivaux surprenants. Le Snapdragon 8cx Gen 3 pour commencer, soit l’ancienne puce de Qualcomm – qui était loin d’être un cheval de course. Pour AMD, le concurrent choisi est le Ryzen 78470U. Il existe pourtant quelques Ryzen 8040U Pro et désormais. Et naturellement, AMD prépare des Ryzen Zen 5, parmi lesquels les Strix, qui sont également prévus en 2024.

Intel n’a rien dévoilé de plus pour Arrow Lake à ce stade. L’entreprise a simplement confirmé une commercialisation avant la fin d’année.

Pour finir, voici les détails des systèmes utilisés pour les comparaisons.