Entre instabilités et défauts de fabrication, Intel s’exprime au sujet des Raptor Lake

Les instabilités des Raptor Lake ont été l’un des feuilletons de cette première moitié d’année, avec des épisodes presque mensuels. Décidément moins prompte à venir en aide à ses clients que Noctua envers les siens affectés par le Rattlegate, Intel laisse traîner cette histoire depuis plusieurs mois. La saison 1 de cette série semble toucher à sa fin ; bien que l’épilogue soit programmé le mois prochain, et qu’un énième rebondissement vienne potentiellement remettre en cause certaines conclusions...

Raptor Lake / Raptor Lake Refresh : un correctif en août

Le précédent acte de cette affaire remonte à juin dernier. Peu avant l’été, Intel publiait un long article dans lequel l’auteur, Thomas Hannaford, innocentait un coupable présumé tout en stipulant que les investigations pour découvrir le principal étaient toujours en cours.

Bonne nouvelle, Intel annonce l’avoir enfin trouvé. Comme pressenti depuis longtemps, les maux des Raptor Lake ont bien pour origine une tension trop élevée, à en croire l'entreprise. Cette fièvre est causée par un micro-code défaillant impliquant des algorithmes fous. Ces derniers induisent des niveaux de tension supérieurs aux limites de sécurité. Si le théoricien Intel a posé son diagnostic, le praticien se donne néanmoins jusqu’en août pour opérer une greffe de micro-code et purger ce dernier.

Toutefois, outre cette affaire principale, Intel, décidément habile à manier les ficelles scénaristiques, en a profité pour en commenter une autre, plus ou moins « secondaire » : celle en lien avec des rapports d’oxydation des vias des processeurs Raptor Lake, alias la 13e génération de Core.

Dans un post Reddit, Intel atteste de la véracité de ces accusations. L’entreprise reconnaît un défaut de fabrication précoce dans la version améliorée du nœud de gravure Intel 7 utilisé pour les premières cuvées de Raptor Lake. La société affirme que ce défaut a été corrigé en 2023. Surtout, elle tente de couper court à un rapprochement d'ampleur avec les cas d’instabilités susmentionnés : Intel allègue qu’il ne s'agit pas de la cause principale de ces derniers. Et pour cause, elle prétend que seul un « petit nombre » des cas peut être attribué à ces défauts de fabrication. De fait, précisons que les Raptor Lake Refresh (Core de 14e génération) sont aussi concernés par les instabilités prétendument exclusivement logicielles.

Pour finir, Intel a réagi aux accusations selon lesquelles les processeurs mobiles Raptor Lake étaient également affectés par les instabilités liées au micro-code. L’entreprise a réfuté cette allégation auprès de plusieurs médias, parmi lesquels Digital Trends.

Notez qu'il y a une dizaine de jours, les développeurs du studio Alderon Games, qui développent le jeu de dinosaures Path of Titans et que nous nous attendions donc à voir en bonne disposition à l'égard des Raptor Lake, ont livré une diatribe contre les Core de 13e et 14e générations. Dans un article au titre explicite, Intel is selling defective 13-14th Gen CPUs, ils révèlent avoir un observé un taux de défaillance de près de 100 % pour les processeurs Raptor Lake lors de leurs propres tests. Ils écrivent :

Au cours des trois ou quatre derniers mois, nous avons observé que les processeurs qui fonctionnaient bien au départ se détérioraient avec le temps et finissaient par tomber en panne. Le taux de défaillance que nous avons observé lors de nos propres tests est proche de 100 %, ce qui indique que ce n'est qu'une question de temps avant que les processeurs concernés ne tombent en panne. Ce problème attire l'attention des médias et a été constaté par Fortnite et RAD Game Tools, qui gère la décompression derrière Unreal Engine.

Tout ce qui précède est le résumé. Place désormais à la version longue, autrement dit à la défense, avec les déclarations d’Intel.

Instabilités des Raptor Lake liées au micro-code

Nous commençons par les problèmes imputables au micro-code. Dans un article titré July 2024 Update on Instability Reports on Intel Core 13th and 14th Gen Desktop Processors et mis en ligne hier, Thomas Hannaford apporte quelques éclaircissements. Voici son message, traduit automatiquement (avec quelques menues retouches) :

Sur la base d'une analyse approfondie des processeurs de bureau Intel Core 13/14e génération qui nous ont été retournés en raison de problèmes d'instabilité, nous avons déterminé qu'une tension de fonctionnement élevée est à l'origine de problèmes d'instabilité. Notre analyse des processeurs retournés confirme que la tension de fonctionnement élevée provient d'un algorithme de microcode qui entraîne des demandes de tension incorrectes au processeur.



Intel fournit un correctif de microcode qui s'attaque à la cause première de cette exposition à des tensions élevées. Nous poursuivons la validation afin de nous assurer que les scénarios d'instabilité signalés à Intel concernant ses processeurs de bureau Core 13/14e génération sont pris en compte. Intel vise actuellement la mi-août pour la diffusion des correctifs aux partenaires après validation complète.



Intel s'engage à corriger la situation auprès de ses clients, et nous continuons à demander à tous les clients qui rencontrent actuellement des problèmes d'instabilité sur leurs processeurs de bureau Intel Core 13/14e génération de contacter le service d'assistance à la clientèle d'Intel pour obtenir de l'aide.

Ce message a également été posté sur Reddit par un représentant d’Intel. Il est accompagné de la vidéo de RobeyTech ci-dessus, « également utile et [qui] donne quelques conseils sur la façon de vérifier votre système pour voir si vous êtes concerné ».

Oxydation des vias des Raptor Lake

Dans la même publication Reddit, l’employé d’Intel fait un aparté sur les problèmes d’oxydation des Raptor Lake ; problèmes notamment relayés par la chaîne Gamers Nexus.

Voici ce que le représentant d’Intel répond à ce propos (traduction automatique) :

Pour que vous n'ayez pas à chercher la réponse -> Questions sur la fabrication ou l'oxydation des vias, telles qu'elles ont été rapportées par les médias spécialisés :



Réponse courte : Nous pouvons confirmer qu'il y a eu un problème de fabrication d’oxydation des vias (résolu en 2023), mais il n'est pas lié au problème d'instabilité.



Réponse longue : Nous pouvons confirmer que le problème de fabrication lié à l'oxydation des vias a affecté certains des premiers processeurs de bureau Intel Core 13e génération. Cependant, le problème a été résolu par des améliorations de fabrication et des mesures en 2023. Nous avons également examiné les rapports d'instabilité sur les processeurs de bureau Intel Core 13e génération et l'analyse à ce jour a déterminé que seul un petit nombre de rapports d'instabilité peut être lié à ce problème de fabrication.



En ce qui concerne le problème d'instabilité, nous fournissons un correctif de microcode qui traite de l'exposition à des tensions élevées, qui est un élément clé du problème d'instabilité. Nous validons actuellement le correctif du microcode afin de nous assurer que les problèmes d'instabilité des 13e et 14e générations soient résolus [...].

Instabilités des processeurs mobiles Raptor Lake / Raptor Lake Refresh

Nous terminons ce passage en revue des mésaventures d’Intel (enfin, surtout de ses clients) avec une déclaration adressée à des confrères ; elle porte cette fois sur les instabilités des plateformes mobiles armées de Core de 13e et 14e générations :

Intel a connaissance d'un petit nombre de rapports d'instabilité sur les processeurs mobiles Intel Core 13/14e génération. Sur la base de son analyse approfondie des problèmes d'instabilité signalés sur les processeurs Intel Core 13/14e génération pour ordinateurs de bureau, Intel a déterminé que les processeurs mobiles ne sont pas exposés au même problème. Les symptômes signalés sur les systèmes mobiles de la 13e/14e génération - y compris les blocages du système et les pannes - sont des symptômes communs qui découlent d'un large éventail de problèmes potentiels liés aux logiciels et au matériel. Comme toujours, si les utilisateurs rencontrent des problèmes avec leurs ordinateurs portables équipés de processeurs Intel, nous les encourageons à contacter le fabricant du système pour obtenir de l'aide.