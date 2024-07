Fuyez Paris, partez pour Londres, avec Fallout London

Depuis 2019, une équipe de passionnés de Fallout, rassemblés sous le nom de Team FOLON, développe une extension d’envergure pour le dernier opus solo de la franchise post-apocalyptique (laquelle est chapeautée depuis Fallout 3 par Bethesda), Fallout 4 ; celle-ci s’appelle Fallout London. Elle est désormais disponible gratuitement, notamment via GOG.com.

Le même souci du détail que RDR2 ?

Cap sur la Perfide Albion

Comme son nom l’indique, cette extension exporte l’apocalypse nucléaire en dehors des États-Unis : l’aventure se déroule à Londres. Bien entendu, pas dans la capitale britannique telle que nous la connaissons en 2024, mais dans une version uchronique « falloutienne ».

Sur le site officiel Fallout4London, l’équipe de développement présente sa création en ces termes :

Fallout : London est un mod ambitieux et novateur de la taille d'un DLC pour Fallout 4, le jeu de rôle post-apocalyptique de 2015 de Bethesda Game Studios. Fallout : London est un mod ambitieux de la taille d'un DLC qui plonge le joueur dans l'apocalypse nucléaire jusqu'aux portes du Parlement. Ce mod reproduit la tradition aventureuse des jeux Fallout avec un nouveau monde, des factions, des scénarios, des PNJ, des armes, des créatures et bien d'autres choses encore.

Le trailer de lancement officiel publié à l’occasion de la parution vous donnera un aperçu de la proposition. Vous trouverez aussi en fin d’article une séquence d’une vingtaine de minutes proposée par IGN.

Cette extension est gratuite. Elle nécessite cependant d’avoir la Fallout 4 : Game of the Year Edition en sa possession, sur Steam ou sur GOG. La version Epic Games Store n’est pas prise en charge. En outre, il ne faut pas avoir installé la mise à jour next-gen.

Pour l’installation du mod, deux options : la procédure manuelle ou automatique, mais uniquement sur GOG pour cette deuxième, via la page Fallout: London. Dans ce cas, il suffit d’installer l'extension via GOG Galaxy. Prenez soin de désactiver les sauvegardes cloud. Pour l'occasion, la plateforme accorde 65 % de remise sur la Fallout 4: Game of the Year Edition. Cette promotion fait passer le prix habituel de 39,99 euros à 15,99 euros.

Pour l’installation manuelle, il y a plusieurs fichiers à télécharger (le mod seul pèse 33,8 Go ; en comptant Fallout 4, l’espace total occupé s’élève à 65 Go). La procédure est assez complexe ; tout est détaillé sur le site Fallout4London, nous vous renvoyons donc au tutoriel renseigné par l’équipe.

Sur GOG, la note globale de Fallout London était de 4,6 sur 5 il y a encore quelques heures. Elle a cependant chuté à 3,5. De nombreux utilisateurs semblent rencontrer des difficultés pour installer l’extension. Si vous parvenez à vous dépatouiller, vous aurez notamment accès à « 200 quêtes pour changer l'avenir de Londres, 20 factions qui se disputent le pouvoir, 7 compagnons pour vous accompagner dans votre voyage et à 15 districts créés de toutes pièces ».

Comme promis, la vidéo d’IGN pour finir. L'hommage à Bethesda est assumé, avec pas mal de bogues. Après, on parle d'une bande de bénévoles face à un studio de pros ; l'indulgence est de rigueur, tandis que le travail abattu force le respect.