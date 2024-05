AMD étoffe son offre de processeurs AM5 avec les EPYC 4004, des Ryzen 7000 recyclés

L’architecture Zen 4 alimente les centres de données et autres supercalculateurs depuis quelques mois - depuis la commercialisation des processeurs EPYC 9004 Genoa et Bergamo (ces derniers possèdent des cœurs Zen 4c). En attendant les EPYC Turin 9005 sous architecture Zen 5, AMD dégaine les EPYC 4004 : des processeurs en socket AM5 qui ciblent, aux dires de la marque, les petites et moyennes entreprises ainsi que pour les fournisseurs de services informatiques hébergés.

Des Ryzen 7000 « Plus »

Ces EPYC 4004 proposent de 4 à 16 cœurs CPU Zen 4 pour des TDP de 65 W à 170 W. Ils prennent en charge jusqu'à 192 Go de mémoire DDR5-5200 avec ECC et 28 lignes PCIe Gen 5. Ils sont couverts par diverses fonctions de sécurité héritées de la gamme Pro et pilotées par l’AMD Secure Processor ; ils supportent notamment le RAIDXpert2 for Server ainsi que la TSME (transparent memory encryption).

AMD positionne ses puces face aux Xeon E-2400 en LGA-1700 d’Intel. L’entreprise communique toute une flopée de résultats de benchmarks à travers lesquels elle revendique la supériorité tant au niveau des performances brutes que du rapport performance / dollars et de l’efficacité énergétique.

La société promeut ses EPYC 4004 pour un large éventail d'applications, des serveurs polyvalents des petites entreprises, aux serveurs de succursales en passant par les machines de jeux en nuage et les charges de travail liées au commerce électronique.

Concernant la gamme EPYC 4004 en tant que telle, elle comprend huit références (toutes au format monosocket). Concrètement, ce sont des Ryzen 7000 Raphael rebaptisés, avec le même nombre de cœurs, les mêmes fréquences d'horloge et le même TDP que leurs homologues. La seule exception est la puce la plus frêle du contingent : l'EPYC 4124P, un inédit 4 cœurs.

Modèles X mis à part, le flagship est l'EPYC 4564PX. Celui-ci possède 16 cœurs / 32 threads (ce qui correspond à la quantité maximale de cœurs couverte par Windows Server 2022) et a un TDP de 170 W. Sa fréquence de base est de 4,5 GHz, mais il peut monter jusqu'à 5,7 GHz en mode boost. Cette puce a un prix de vente recommandé de 699 dollars. À l’autre extrémité, l'EPYC 4124P est un simple 4 cœurs / 8 threads à 65 W de TDP, dont les fréquences de base et boost sont de respectivement 3,80 et 5,10 GHz. Il coûte 149 dollars. À cela s’ajoutent deux références affublées de cache L3 supplémentaire, les 4584PX et 4484PX, ; ce sont les pendants des Ryzen 9 7950X3D et Ryzen 9 7900X3D.

Processeur Cœurs Cache L3 (Mo) TDP Fréquence de base Fréquence Boost Prix Équivalent Ryzen EPYC 4584PX 16 128 (3D) 120W 4,2 GHz 5,7 GHz 699 dollars Ryzen 9 7950X3D EPYC 4484PX 12 128 (3D) 120W 4,4 GHz 5,6 GHz 599 dollars Ryzen 9 7900X3D EPYC 4564P 16 64 170W 4,5 GHz 5,7 GHz 699 dollars Ryzen 9 7950X EPYC 4464P 12 64 65W 3,7 GHz 5,4 GHz 429 dollars Ryzen 9 7900 EPYC 4364P 8 32 105W 4,5 GHz 5,4 GHz 399 dollars Ryzen 7 7700X EPYC 4344P 8 32 65W 3,8 GHz 5,3 GHz 329 dollars Ryzen 7 7700 EPYC 4244P 6 32 65W 3,8 GHz 5,1 GHz 229 dollars Ryzen 5 7600 EPYC 4124P 4 16 65W 3,8 GHz 5,1 GHz 149 dollars -

AMD indique que les machines basées sur l'EPYC 4004 seront bientôt disponibles auprès d'Altos, ASRock Rack, Gigabyte, MSI, Supermicro et Tyan. En outre, les fournisseurs OVHcloud et Ionos mettront à la disposition de leurs clients des serveurs basés sur les EPYC 4004. D'autres fournisseurs sont en train de qualifier la nouvelle plateforme d'AMD, dont la disponibilité générale est prévue courant 2024.

Pour finir, ces deux diapositives vous permettront de bien situer où se positionnent ces EPYC 4004 dans le portefeuille AMD :