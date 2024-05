Copilot+ PC : vers des ordinateurs plus intelligents et plus intrusifs

Microsoft et ses sbires (Intel, AMD et Qualcomm, à de degrés des niveaux de zèle plus ou moins assumés) nous vantent les « AI PC » depuis des mois. Vous l’imaginez, à terme, ces entreprises entrevoient dans l’intelligence artificielle d’autres applications que celle consistant à générer des images de chiens et de chats sous Adobe pour ébaudir tatie Jacqueline.

Si factuellement, comme l’a souligné NVIDIA récemment, un GPU peut tout à fait accélérer de telles charges de travail, et ce, mieux que les NPU actuels, Microsoft veut nous convaincre que cet élément deviendra indispensable au sein de nos processeurs. L'entreprise semble d'ailleurs bien décidée à en faire un prérequis pour de futures versions Windows. Une nouvelle étape vient d’être franchie avec l’arrivée de Copilot+ PC.

Les NPU, on en peut déjà plus

Dans le cadre d’un évènement spécial organisé dans ses locaux de Redmond, Microsoft a dévoilé cette plateforme qui doit exploiter les NPU des processeurs Qualcomm, AMD et Intel. Grâce à cette unité – laquelle doit être en mesure d’effectuer au moins 40 TOPS pour prétendre équiper un « PC IA » – l’entreprise entrevoit des « PC Copilot+ [qui] vous permettront de faire des choses que vous ne pouvez pas faire avec un autre PC ». Parmi les joyeusetés énumérées par Microsoft, la possibilité de « retrouver facilement ce que vous avez vu sur votre PC grâce à Recall », de générer et d’affiner des images d'IA quasiment en temps réel directement sur l'appareil à l'aide de Cocreator, ou encore de « casser les barrières linguistiques grâce à Live Captions, qui traduit l'audio de plus de 40 langues en anglais ».

Pour Microsoft, le génie capable d’exaucer ses vœux se résume à trois lettres : NPU, pour Neural Processing Unit. Un accélérateur IA présent dans les SoC de smartphones depuis de nombreuses années (ainsi que dans les puces Apple Silicon) mais qui n’a fait ses débuts au sein des ordinateurs Windows que récemment ; depuis l’arrivée des Ryzen 7000 laptop pour les puces AMD, des Meteor Lake pour celles d’Intel.

À ce duo s’ajoute bien sûr Qualcomm, qui souhaite frapper fort sur ce marché avec ses Snapdragon X Elite / Plus également armés d’un NPU ; partenaire beaucoup mis en avant par Microsoft dans son communiqué, et qui a récemment dévoilé une vingtaine de PC portables sous pavillon Snapdragon X Series.

Au passage, pour apporter une réponse au commentaire en lien avec l’article de NVIDIA susmentionné sur la prise en charge des capacités IA des GPU par Windows, Microsoft stipule dans son billet du jour : « À l'avenir, nous espérons voir des appareils dotés de ce silicium [NPU] associés à des cartes graphiques puissantes telles que NVIDIA GeForce RTX et AMD Radeon, pour que les expériences Copilot+ sur PC touchent un public encore plus large, comme les joueurs avancés et les créateurs ». La porte est donc ouverte, bien que l’association avec le NPU d’un processeur Ryzen / Core / Snapdragon semble de rigueur.

De plus, outre les Snapdragon X Elite et X Plus de Qualcomm, logiquement mis en avant dans lors de la présentation, Microsoft stipule être « impatiente » de développer son écosystème IA « grâce à des partenariats avec Intel et AMD, en commençant par Lunar Lake et Strix ». Effectivement, les prochaines générations embarqueront des NPU plus costauds ; Intel évoque ainsi plus de 100 TOPS pour les Lunar Lake, tandis qu’AMD promet des performances multipliées par un facteur 3 pour XDNA 2 par rapport à XDNA 1 (le nom de son architecture NPU) pour ses Ryzen Zen 5 à venir.

Que nous réservent ces PC Copilot+ ?

Microsoft a détaillé diverses fonctionnalités proposées par les PC Copilot+, dont les trois mentionnées ci-dessus. Nous nous bornerons à celles-ci ; n’hésitez pas à consulter la source si vous souhaitez en apprendre davantage.

Selon l’entreprise, Recall doit « résoudre l'un des problèmes les plus frustrants que nous rencontrons quotidiennement : retrouver un élément que nous savons avoir déjà vu sur notre PC ». Recall est en réalité un mouchard qui enregistre et regroupe toutes les informations ; il est ainsi en mesure de conduire l’enquête à partir de quelques indices renseignés par l'utilisateur.

Microsoft écrit qu’avec Recall, « vous pouvez accéder virtuellement à tout ce que vous avez vu ou fait sur votre PC », et ajoute que « les PC Copilot+ organisent les informations comme nous le faisons, sur la base de relations et d'associations propres à chacune de nos expériences individuelles ». Concrètement, Recall enregistre tout ce que vous faites et exploite « un index sémantique personnel ». L’entreprise allègue que celui-ci est entièrement élaboré et stocké localement sur la machine. Elle ajoute que « vous pouvez supprimer des instantanés individuels, ajuster et supprimer des plages de temps dans les Paramètres, ou faire une pause à n'importe quel moment depuis l'icône de la barre d'état système de votre barre des tâches. Vous pouvez également filtrer les applications et les sites web afin qu'ils ne soient jamais enregistrés ». Rassuré ?

Cocreator s’inscrit dans la continuité d’Image Creator. Il permet de générer de nouvelles images presque en temps réel ; de quasiment transformer une croûte en tableau de maître. Dans le même ordre d’idée, Restyle Image combine la génération d'images et la retouche photo dans Photos.

Enfin, Live Captions se passe d’explications : c’est un outil de traduction en temps réel. Pour l’anglais, il prend en charge plus de 40 langues. L’outil est en mesure de traduire en sous-titres n'importe quel son en direct ou préenregistré à partir de n'importe quelle application ou plateforme vidéo.