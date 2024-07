Watercool MO-RA IV : vous avez un truc à refroidir ?

Vous considérez que les NZXT F240 et F360 proposant respectivement 2 et 3 turbines en single-frame sont indignes de votre configuration ? Voici quelque chose de nettement plus costaud : les MO-RA IV de l’entreprise allemande Watercool. La série des MO-RA IV comprend trois imposants radiateurs qui peuvent héberger de deux à neufs ventilateurs de 200 mm selon leur gabarit.

Paré à affronter toutes les canicules

Cela saute aux yeux à travers les visuels, ces solutions ne sont pas vraiment pensées pour être installées dans un boîtier PC, mais plutôt à l’extérieur, à des fins de watercooling externe. L’entreprise propose trois modèles : les MO-RA IV 200, MO-RA IV 400 et MO-RA IV 600. Ils sont à chaque fois proposés en noir ou en blanc.

Vous l’aurez compris, ces radiateurs ciblent principalement des stations de travail et autres serveurs qui fonctionnent toute la journée. Qui sait, à l’avenir, ils s’avéreront peut-être aussi indispensables pour maintenir au frais un combo RTX 5090 / Core i9-15900KS (enfin, Core Ultra 9 désormais).

Les radiateurs sont tous constitués d’un réseau d’ailettes en aluminium, de tubes en cuivre, et d’un cadre en acier thermolaqué ; ils se branchent via une paire d’embouts G1/4 ; le fabricant indique avoir testé le matériel avec une pression de 5 bars. Le plus gros modèle peut accueillir jusqu’à 9 turbines de 200 mm de diamètre (Watercool référence des Noctua NF-A12 HS-PWM).

Les principales caractéristiques des produits sont consignées dans ce tableau :

Watercool MO-RA IV 600 400 200 Dimensions 700 x 662 x 75 mm 500 x 452 x 75 mm 300 x 425 x 75 mm Poids 15,9 kg 8,7 kg 6 kg Support ventilateurs max 9 x 200 mm 4 x 200 mm 2 x 200 mm Capacité 3,04 L 1,35 L 0,81 L

La marque propose divers accessoires en option, notamment les modules d'extension baptisés Passive et Active Control. Le module d’extension passif permet de régler les ventilateurs et les pompes pas l’entremise de la carte mère ; la version active bénéficie d’un microcontrôleur qui autonomise complètement le réglage et ajoute des fonctionnalités telles qu’un système d’alarme. Les amateurs de RGB peuvent opter pour éclairage ambiance d’ARGB, tandis que les plus bricoleurs peuvent acquérir un système de fixation murale. Là encore, un tableau résume les tarifs de ces différents éléments. Certains ont néanmoins des montants fixes, quel que soit le modèle de MO-RA IV. Le contrôleur passif coûte 99,95 euros ; les pieds de support, de 29,95 euros ; la bande ARGB de façade, 19,95 euros. Pour le contrôleur actif, le prix n'est pas précisé.

Watercool MO-RA IV 600 400 200 Prix 549,95 euros 299,95 euros 229,95 euros Fixation murale 49,95 euros 39,95 euros 39,95 euros Grille 89,95 euros 59,95 euros 39,95 euros Cadre pour ventilateurs 200 mm 84,95 euros 49,95 euros 34,95 euros Cadre pour ventilateurs 140 mm - 44,95 euros - Éclairage d’ambiance ARGB 25,95 euros 25,95 euros 19,95 euros

Blanc ou noir, mêmes tarifs

Les précommandes sont ouvertes, mais les expéditions débuteront d’ici un mois. Vous consultez le site de Watercool pour obtenir plus d’informations.