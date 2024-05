Strix Point, Fire Range, Granite RidgeÂ : on fait le point sur les Ryzen Zen 5 Ã  venir

Les fuites de ces derniers semaines ont dressé un tableau plutôt exhaustif des prochains Ryzen : de l’évocation des Ryzen Strix Halo – des puces mobiles suspectées de proposer jusqu’à 175 W de TDP – à un inédit Ryzen AI 9 HX 170 récemment référencé par Asus, en passant par les Ryzen 9000 desktop, Granite Ridge, finalement qualifiés par Gigabyte, nous avons désormais un bon aperçu de ce qu'AMD nous réserve avec Zen 5. Il est probable que la société dirigée par Lisa Su officialise quelques-uns de ces produits le mois prochain, à l’occasion du Computex. En attendant, le leaker Golden Pig Upgrade les a passés en revue et validé certaines de leurs caractéristiques.

Zen 5 : les Ryzen mobiles à l'honneur

Ce divulgateur a de nombreux faits d’arme majeurs à son actif ; c’est une source d’ordinaire très fiable. Néanmoins, comme toujours, les informations qui suivent sont à recevoir avec une certaine prudence.

En l’état, beaucoup des données publiées par Golden Pig Upgrade en corroborent de précédentes issues de benchmarks, pilotes ou manifestes d’expédition. L’information véritablement inédite a trait au Ryzen AI 165. C’est à l’évidence un petit frère du Ryzen AI 9 HX 170 susmentionné ; puce découverte en début de semaine à travers la nouvelle gamme d’ordinateurs portables d’Asus.

© Golden Pig Upgrade / BiliBili

Puisque nous en parlons, ces APU Strix Point associent donc des cœurs Zen 5 et Zen 5c ; Golden Pig Upgrades confirme les 12 cœurs (4 cœurs Zen 5 et 8 cœurs Zen 5c) et renseigne au passage une fréquence maximale de 5,1 GHz. Pour obtenir 16 cœurs au sein d’un PC portable muni d’un Ryzen Zen 5, il faudra lorgner du côté des Fire Range et Strix Halo. Par ailleurs, les Strix Point embarqueraient jusqu’à 16 unités de calcul RDNA 3+ ainsi qu’un NPU XDNA 2 délivrant 40 TOPS.

Les clients souhaitant les processeurs Ryzen les plus performants devront s’orienter vers les Strix Halo. Exclusivement armés de cœurs Zen 5, ces puces en proposeraient jusqu’à 16. Ajoutez à cela un GPU constitué de 40 unités de calcul RDNA 3+ (pour la comparaison, c'est plus de CU que la version de base la PlayStation 5 ; la PS5 Pro proposerait tout de même une quantité supérieure, et passerait à l’archi RDNA 3 ; quant aux Ryzen actuels, le Radeon 780M ne dépasse pas 12 CU) ainsi qu’un NPU offrant 70 TOPS, et vous obtenez clairement le Ryzen laptop le plus puissant jamais conçu par AMD. Golden Pig Upgrade ne communique pas les TDP, mais une consommation élevée serait la contrepartie de cette abondance de cœurs / d'unités de calcul.

Vous l’aurez compris, Strix Point et Strix Halo semblent essentiellement des processeurs autonomes, qui ne sont pas destinés à être couplés avec un GPU dédié dans la majorité des cas. L’acoquinement avec une carte graphique serait plutôt la marotte des Ryzen Fire Range : des CPU proposant jusqu’à 16 cœurs Zen 5, seulement deux unités de calcul, et dépourvus du moindre NPU.

La source range ces Ryzen laptop dans la même catégorie que les Ryzen Granite Ridge, c’est-à-dire les puces desktop qui succéderont aux Ryzen 7000. Il y a toutefois deux points contestables ici. Premièrement, GPU (Golden Pig Upgrade) mentionne l’architecture graphique RDNA 3. Or, d’autres tablent plutôt sur RDNA 2. Une faute de frappe est possible. Ensuite, il suppose l’absence totale de NPU pour Granite Ridge et Fire Range. Nous serions un peu surpris de voir AMD ne pas proposer de « processeurs IA » pour les PC fixes en 2024 / 2025.

La dernière famille de processeurs est celle des « Krackan » ; elle correspond à Kraken Point. Ce nom de code désigne a priori des processeurs inférieurs aux Strix Point : moins de cœurs CPU (jusqu’à 8, en 4+4), moins de cache L3 (16 Mo au lieu de 24 Mo), un GPU plus faiblard (8 unités de calcul). Seul le NPU à 40 TOPS serait préservé. Cette série arriverait un peu plus tardivement quel les Strix Point (courant 2025).

Que retenir de cette armada de Ryzen qui se profile à l’horizon ? Qu’AMD va proposer un très large éventail d’options, et mettre le paquet sur l’IA ainsi que sur les processeurs laptop ; un choix de bon sens, puisque les ordinateurs portables représentent l’essentiel des ventes de PC. Ces machines ont également les faveurs d’Intel, dont les véritables Core de 14e génération, les Meteor Lake, ciblent aussi ce marché (par contre, les Arrow Lake sortiront sur les deux plateformes).

Comme mentionné ci-dessus, nous nous attendons à des annonces à l'occasion du Computex (du 4 au 7 juin). Pour patienter, vous pouvez écouter Golden Pig Upgrade commenter son tableau sur BiliBili ; le comprendre implique de parler mandarin en revanche.