Des nouveaux CPU Intel qui mettent fin aux E-cores ?

Depuis les Core 12e génération, aka Alder Lake pour les puces de bureau, Intel utilise un mélange de cœurs et de microarchitectures. Intel les nomme P-Cores et E-Cores, pour Performance et Efficiency, et le but est d’adapter de façon plus précise la logique et les performances de chaque groupe de cores. Globalement, on atteint une meilleure efficacité énergétique avec ce système que si l’on essayait de réduire la fréquence de P-cores lors d’usages légers, ou si l’on tente de booster les E-cores pour répondre à la demande en puissance de calcul. Intel ayant par ailleurs longtemps développé diverses architectures selon le type de plateforme (mobile, ultra-mobile, embarqué, desktop, serveurs, datacenter, etc.) il suffisait de piocher et faire un méli-mélo de cores. Pendant ce temps, AMD persiste avec un unique type de core, et fait pourtant aussi bien voire mieux tant sur le plan des performances que de la consommation.

Le bon vieux socket 1700 fait de la résistance, mais il aurait peut-être mieux fait de partir en retraite anticipée finalement...

La 15e génération que l’on attend d’ici la fin de l’année conservera ce principe d’architecture hétérogène, mais en attendant, Intel a eu l’idée lumineuse de virer les E-cores de certains de ses CPU de 14e génération. Une façon d’écouler des rebuts peut-être ? On l’imagine assez mal étant donné que ces pauvres E-cores sont justement assez simples et petits, et la probabilité que leur désactivation permette de réemployer des dies défectueux parait minime. Cela dit, on a beau se creuser les méninges, on ne voit pas trop d’autre justification à la sortie de CPU seulement pourvus de P-cores. Les performances seront moindres dans les usages vraiment multi-threadés (type encodage ou rendu), mais la consommation au repos risque, elle, d’exploser. Sur ce point, Intel n’est probablement plus à une vache près, c’est vrai, mais ca semble osé.

On pourrait donc imaginer que le fondeur se contentera de références milieu de gamme, sortir un 14900 sans E-cores paraissant assez suicidaire. Mais c’est mal connaitre la marque, qui compte effectivement sortir des 14901E et 14901KE, entre autres références. Vous l’aurez compris, le suffixe E indique donc… l’absence de E-cores. Il faut croire que le suffixe P était déjà pris ? Ah bah non en fait. On n’était plus à un mindfuck près chez Intel. Heureusement, pour dissiper le doute, on retrouve également un 1 en guise de dernier chiffre. Ah bah oui, tout de suite, on y voit plus clair, n'est-ce pas ?

CPU Cores Fréquences (base / BoosT) Cache-Cache (L3 / L2) "PAWA" i9-14900KS 8P

16E 3,2 / 6,2 GHz

2,4 / 4,5 GHz 36 / 32 Mo 150 W i9-14900K 8P

16E 3,2 / 6 GHz

2,4 / 4,4 GHz 36 / 32 Mo 125 W i9-14901KE 8P 3,8 / 5,8 GHz 36 / 16 Mo 125 W i9-14900 8P

16E 2 / 5,8 GHz

1,5 / 4,3 GHz 36 / 32 Mo 65 W i9-14901E 8P 2,8 / 5,6 GHz 36 / 16 Mo 65 W i9-14900T 8P

16E 1,1 / 5,5 GHz

0,8 / 4 GHz 36 / 32 Mo 35 W i9-14901TE 8P 2,3 / 5,5 GHz 36 / 16 Mo 45 W i7-14700 8P

12E 2,1 / 5,4 GHz

1,5 / 4,2 GHz 33 / 28 Mo 65 W i7-14701E 8P 2,6 / 5,4 GHz 33 / 16 Mo 65 W i7-14700T 8P

12E 1,3 / 5,2 GHz

0,9 / 3,7 GHz 33 / 28 Mo 35 W i7-14701TE 8P 2,1 / 5,2 GHz 33 / 16 Mo 45 W i5-14500 6P

8E 2,6 / 5 GHz

1,9 / 3,7 GHz 24 / 11,5 Mo 65 W i5-14501E 6P 3,3 / 5,2 GHz 24 / 12 Mo 65 W i5-14500T 6P

8E 1,7 / 4,8 GHz

1,2 / 3,4 GHz 24 / 11,5 Mo 35 W i5-14501TE 6P 2,2 / 5,1 GHz 24 / 12 Mo 45 W i5-14400 6P

4E 2,5 / 4,7 GHz

1,8 / 3,5 GHz 20 / 9,5 Mo 65 W i5-14401E 6P 2,5 / 4,7 GHz 24 / 12 Mo 65 W i5-14400T 6P

4E 1,5 / 4,5 GHz

1,1 / 3,2 GHz 20 / 9,5 Mo 35 W i5-14401TE 6P 2 / 4,5 GHz 24 / 12 Mo 45 W

En italique, les nouvelles références qui n'apportent rien du tout.

Aucun prix n’est dévoilé, il ne s’agira donc probablement pas de CPU disponibles au détail, mais rien ne dit qu’on ne les verra pas fleurir dans des PC assemblés notamment, histoire de créer de nouvelles références pour la rentrée. Pour les specs, c'est assez simple : on enlève les E-cores, on augmente un peu la fréquence de base des P-cores, le tout pour la même "Puissance de base". Ce dernier terme ne veut absolument rien dire, mais c'est la seule information lâchée par Intel sur toutes les références, et donc la seule qui permette une comparaison plus ou moins équitable. Mais en bonne 14e génération, il faudra facilement doubler ou tripler ce chiffre pour se faire une idée de la consommation. Le socket reste inchangé, il s'agit donc toujours du LGA 1700.

Bref, Intel semble en léger manque d'inspiration, vivement l'arrivée de la nouvelle génération Arrow Lake, dont vous pouvez vous faire une rapide idée en consultant notre preview sur Lunar Lake, son pendant mobile. Et en attendant, vous saurez au moins à quoi vous en tenir avec ces nouveaux CPU et pourrez exposer votre sagacité lors du brunch dominical avec belle maman.