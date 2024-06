Ryzen AI : des processeurs inédits et un premier test

AMD a présenté plusieurs processeurs Zen 5 début juin ; les premiers disponibles auprès du grand public, les Ryzen Strix Point laptop, le seront à partir du mois prochain. Les tests fleuriront au moment de la sortie, mais un test préliminaire réalisé par David Huang jauge déjà de l’apport de Zen 5 via un examen des performances CPU dans plusieurs benchmarks – nous coupons tout faux suspense, les résultats ne réservent ni bonnes, ni mauvaises surprises ; ils sont conformes à ceux communiqués par AMD.

D’autre part, des manifestes d’expédition mentionnent pour la première fois une gamme Strix Point PRO. Les documents dévoilent un inédit Ryzen 7 (rappelons que la série Ryzen 300 AI standard ne comporte que deux références, les Ryzen AI 9 365 et Ryzen AI 9 HX 370). Par ailleurs, ces mêmes manifestes évoquent la gamme Strix Halo, et la possibilité d’avoir 128 Go de RAM embarquée.

Ryzen Strix Halo : jusqu’à 120 W de TDP, 128 Go de RAM

Intéressons-nous d’abord aux données douanières de NewBid Data. Elles portent sur diverses expéditions réalisées en mai – mais découvertes que récemment. Celles-ci-dessous portent sur une cargaison de circuits imprimés Maple Rev.B en socket FP11. La plateforme Maple (Rev.A) a déjà été associée à des processeurs Strix Halo par le passé. Ces derniers se distinguaient déjà par un TDP de 120 W, mais n’excédaient pas 64 Go de RAM.

À l’évidence, les prochains APU très haut de gamme d’AMD semblent donc proposer une prise en charge de deux fois plus de mémoire. Notez que pour ces processeurs, il n’est pas question d’une conception memory-on-package comme pour les Lunar Lake, mais d'une intégration plus traditionnelle des modules. Avec une capacité maximale de 16 Go par module, il faut en disposer huit pour atteindre 128 Go. Une précédente fuite tablait sur un support de la LPDDR5-8533.

Quoi qu’il en soit, à ce stade, AMD n’a pas officialisé les Strix Halo ; nous nous attendons à ce que l’entreprise le fasse après la sortie des Strix Point. Vous l’aurez compris, les Strix Halo s’annoncent comme bien plus puissants : ils embarqueraient un NPU XDNA 2, jusqu’à 16 cœurs CPU Zen 5 (contre 12 pour les Strix Point, avec un mélange de cœurs Zen 5 / Zen 5c) et surtout, jusqu’à 40 unités de calcul RDNA 3.5. En considérant la puissance de feu dont semble être capable l’iGPU Radeon 890 (lequel est pourtant « limité » à 16 cœurs graphiques), celui des Strix Halo pourrait donc dispenser d’une carte graphique dédiée dans de nombreuses charges de travail. Avec un TDP maximal de 120 W, digne d’un processeur desktop déjà puissant, la consommation d’énergie de ces Ryzen reste tout de même un gros point d’interrogation.

Des Ryzen Strix Point PRO, avec le premier Ryzen 7 Zen 5 ?

Revenons-en maintenant aux Strix Point. Ce n’est guère surprenant, AMD prépare des variantes PRO de cette gamme. Le manifeste dévoile deux puces : le Ryzen AI PRO 9 HX XXX (100-000001569), sans doute l’équivalent du Ryzen AI 9 HX 370, et le Ryzen AI PRO 7 XXX (100-000001571), jumeau du Ryzen AI 9 365.

En principe, avec ses séries Ryzen PRO, AMD conserve la dénomination utilisée pour les processeurs des ordinateurs grand public. Nous ignorons le motif du changement de nom du Ryzen 7. Celui-ci possède pourtant bien 12 cœurs CPU, comme son grand-frère. Inutile de trop élucubrer sur la question néanmoins : ces documents datent de mai, et AMD a changé les noms de ces processeurs début juin ; certains des ordinateurs Ryzen montrés au Computex avaient même conservé l’ancienne dénomination. Autrement dit, ce n’est pas parce que le manifeste consigne un Ryzen AI 7 PRO, que cette puce sera commercialisée sous ce nom. Là encore, la gamme des Strix Point PRO reste officieuse pour le moment.

Une mise en jambe du Ryzen 9 AI 365

Terminons avec des processeurs dont l’existence est bien certifiée. David Huang, un testeur hardware réputé, prétend avoir en sa possession un ordinateur muni d’un processeur Strix Point, en l’occurrence d’un Ryzen 9 AI 365. Des deux comparses, c’est le moins bien achalandé : il a 10 cœurs CPU (quatre cœurs Zen 5 et six cœurs Zen 5c) et booste à 100 MHz de moins (5,0 GHz). Son iGPU est aussi bien moins puissant, mais cette disparité n’a pas d’incidence dans l’examen conduit ici, qui porte seulement sur les performances CPU ; plus précisément, sur les gains d’IPC, via de nombreux tests qui plafonnent volontairement les fréquences des processeurs Zen 3, Zen 4 et Zen 5 utilisés. Les concurrents sélectionnés sont les Ryzen 7 7840U (Zen 4) et Ryzen 7 7735U (Zen 3+).

En moyenne, pour les cœurs Zen 5, les mesures aboutissent à une hausse de 9,71 % par rapport à Zen 4 dans la suite SPEC CPU 2017 integer rate-1 ; la hausse est de 15,28 % dans Geekbench 6 en ST et de 17,66 % en ST dans Geekbench 5.

Pour sa part, AMD revendique une augmentation moyenne des IPC de 16 % entre Zen 4 et Zen 5. Les résultats préliminaires obtenus par David Huang sont donc cohérents. La publication source ne se limite à ces résultats. Elle inclut de nombreuses autres mesures, telles que la latence entre les cœurs. N’hésitez pas à consulter l’article si vous souhaitez obtenir davantage d’informations.