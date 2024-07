Test • NZXT F120 et F360 RGB Core

Du style et des perfs que diable !

L'an dernier, NZXT avait sorti un F120 RGB Core, qui a depuis trouvé son chemin dans le H6 Flow et les Kraken Elite RGB. Cette fois, la marque va un peu plus loin et présente les F240 et F360 qui reprennent 2 ou 3 turbines, mais en variante single-frame, c'est-à-dire en un seul morceau. Un concept assez original, quoique pas inédit, puisqu'Akasa en propose également un, le Vegas A36.

Ah oui, et euh, en fait, le F120 et le F360, que nous testons ici, ne partagent même pas le même rotor, et probablement pas le même stator non plus. De quoi y perdre son latin, mais tout ceci a quand même un intérêt double : un tarif relativement (tousse) contenu et surtout un look plus léché puisque le cadre bénéficie lui aussi du rétroéclairage. Reste à voir ce que ça donne vraiment niveau perfs, avec à la clé un protocole tout beau tout neuf.