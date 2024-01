Les Ryzen 8000G : du Ryzen 7000 dotÃ© dâ€™un gros iGPU

À l’occasion du CES 2024, AMD a officialisé de nombreux produits grand public : une carte graphique, mais aussi plusieurs processeurs, pour les cartes mères en socket AM5, mais aussi AM4. Concernant la première, il s’agit de la Radeon RX 7600 XT, laquelle sera commercialisée à partir de demain, le 24 janvier. Au sujet des CPU, attendus le 31 janvier, nous assistons au retour des Ryzen 5000, avec l’arrivée de quatre puces exploitant le socket AM4 : Ryzen 7 5700X3D, Ryzen 7 5700, Ryzen 7 5 5600GT et Ryzen 5 5500GT. Dans le même temps, AMD proposera des Ryzen 8000G Hawk Point, déclinaison desktop des Ryzen 7040 Phoenix Point ; autrement dit, des Ryzen Zen 4 / RDNA 3 armés d’un iGPU bien plus costaud que celui intégré dans les Ryzen 7000 desktop — ce dernier se limitant à 2 unités de calcul, à l’exception du Ryzen 5 7500F, tout bonnement privé d’iGPU.

Les iGPU Radeon 7X0M débarquent sur les PC fixes

Pour la faire simple et très schématique, les Ryzen 8000G, successeurs des Ryzen 5000G, sont des Ryzen 7000 laptop déclinés dans des versions pour ordinateurs fixes. Ils proposent de 4 à 8 cœurs CPU Zen 4 / Zen 4c et intègrent des iGPU Radeon 740M, 760M ou 780M en fonction des modèles. Toutefois, en raison des limitations thermiques / électriques moindres qu’offrent les PC fixes et d’une RAM généralement plus véloce, AMD promet des performances revigorées pour le processeur graphique intégré (par rapport aux variantes laptop).

Il faudra évidemment attendre les tests pour en avoir le cœur net. Dans tous les cas, bien qu’AMD écrive sur son site que « les derniers processeurs AMD Ryzen Série G sont dotés des meilleurs cœurs graphiques intégrés de leur catégorie, ce qui vous permet de jouer à presque n'importe quel jeu PC en haute définition sans acheter de carte graphique », n’espérez pas substituer ces solutions graphiques intégrées à votre GeForce RTX 4090 ou Radeon RX 7900 XTX — ok, on trolle un peu sur les références choisies — : sur la base d’une fuite de benchmark remontant à début janvier, nous parlons de performances graphiques équivalentes à celles de d’une GeForce GTX 1060 sous Vulkan dans Geekbench, encore lui.

Des Ryzen 8000G au niveau des Ryzen 7000 pour la partie CPU

À propos des performances CPU, une nouvelle entrée dans le logiciel susmentionné nous donne un aperçu de celles des Ryzen 5 8600G et Ryzen 7 8700G. Le premier s’est risqué dans la V6.0, le second dans la V6.2.

Avec des scores de respectivement 2474 et 2720 points en ST, et de 11 453 et 14 326 points en MT, tous deux distancent nettement le Ryzen 7 5700G. Le Ryzen 7 8700G s’approche du Ryzen 7 7700 ; rien de plus logique, c’est la même architecture CPU avec les mêmes quantité de cache. Gardez malgré tout à l’esprit que nous comparons des scores uniques à des moyennes.

Processeur Score single-thread Geekbench Score multi-threads Geekbench AMD Ryzen 7 7700 2845 (100 %) 14 692 (100 %) AMD Ryzen 7 8700G (V6.2) 2720 (96 %) 14 326 (98 %) AMD Ryzen 5 8600G (V6.0) 2474 (87 %) 11 453 (78 %) AMD Ryzen 7 5700G 1981 (70 %) 8737 (59 %) AMD Ryzen 5 5600G 1917 (67 %) 7662 (52 %)

Ryzen 8000G : des cœurs Zen 4c en entrée de gamme

Pour finir, rappelons que l’une des particularités de la série Ryzen 8000G est l’introduction de cœurs Zen 4c – l’équivalent des E-cores d’Intel – sur le segment desktop. En effet, les Ryzen 3 8300G et Ryzen 5 8500G mobilisent des cœurs Zen 4 classiques mais aussi des cœurs Zen 4c. Le cœur Zen 4c souffre moins la comparaison avec son grand-frère que l’E-core avec le sien (le P-core). Pas d’absence d’hyper-threading chez AMD par exemple ; techno qui pourrait bien d’ailleurs de passer à la trappe à partir de la prochaine génération de Core, Arrow Lake. La principale limitation du cœur Zen 4c a trait aux fréquences, moins élevées.