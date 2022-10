Les week-ends passent et se ressemblent. Enfermé au fond d'une grotte, notre testeur CPU a failli disjoncter, mais un poster de notre rédac chef Pascal nu lui a remonté le moral quand les choses n'allaient pas. Au menu de cette mise à jour, vous retrouvez d'une part tous les CPU Ryzen 7000 mis en vente sur le marché, incluant les 7600X et 7900X qui manquaient encore. D'autre part, le 7600X a été calé à 65 W, et le 7900X à 105W, en lieu et place des 105 et 170 W. L'objectif est de voir leur comportement, si cette diminution de l'enveloppe thermique ne castre pas trop les performances, avec les tests qui en découlent : températures, consommation en charge, efficacité énergétique, et perfs en applicatif et en gaming.

Si cela ne suffisait pas, nous avons également ajouté un chapitre pour l'Hybrid Graphics, qui permet d'utiliser GPU et iGP de concert, pour augmenter les performances ? Enfin, vous avez également une page dédiée à la présentation de l'ASUS ROG Strix B650E-F Gaming WiFi. C'est tout pour l'instant, mais c'est déjà pas mal à bien y réfléchir !