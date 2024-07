Avec RDNA 4, AMD veut mettre les bouchÃ©es doubles sur le ray tracing

Si les capacités des iGPU Radeon RDNA 3+ titillent notre curiosité depuis l’annonce des Ryzen AI 300 Series début juin, le véritable plat de résistance d’AMD en matière de GPU sera bien sûr RDNA 4. Les supposées Radeon RX 8000 censées exploiter cette nouvelle architecture ne sont pas prévues de sitôt (pas avant la première moitié de 2025 selon les dernières rumeurs ; en outre, de récents dépôts de Radeon RX 7900, RX 7800, et RX 7700 non-XT effectués par Acer auprès de l’EEC suggère qu'AMD n'en a potentiellement pas encore terminé avec ses cartes graphiques RDNA 3), mais une petite console discrète à peine attendue, signée Sony, pourrait partiellement exploiter cette archi avec une conception hybride RDNA 3 + et RDNA 4 RT d’ici là : la PlayStation 5 Pro.

Le leaker @Kepler_L2, une source réputée, a dévoilé quelques bribes d’informations concernant les améliorations ray tracing apportées par RDNA 4.

Comme l'explicite l’allusion à la PS5 Pro ci-dessus, l'amélioration de la technologie de ray tracing serait l'un des principaux axes de développement de RDNA 4. La console est suspectée de bénéficier d’une accélération ray tracing basée sur RDNA 4 ; Sony distinguerait d'ailleurs cette surcapacité en la matière en décernant un label aux jeux faisant la part belle au ray tracing. Bref, que les premières données dévoilées par @Kepler_L2 aient trait à cet aspect n’est pas donc pas inattendu.

Some of the new RT features coming with gfx12/RDNA4. Most if not all of these should be in the PS5 Pro too ???? pic.twitter.com/AO5HaxJlMK