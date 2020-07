un (très) petit T d'écart !

Le 07/07/2019, soit un an jour pour jour, AMD dévoilait en grande pompe ses processeurs Ryzen 3000 s'appuyant sur l'architecture Zen 2 et le procédé de gravure 7 nm de TSMC. De quoi devancer aisément la compétition, et malgré la réplique d'Intel il y a un peu moins de 2 mois avec sa génération 10 de processeurs pour ordinateur de bureau, les rouges conservent encore aujourd'hui un avantage significatif en termes de performances pures à tarif équivalent. Il n'était donc pas indispensable pour AMD de réagir à ce lancement, mais c'était mal connaitre la pugnacité de certains de ses décideurs ou la volonté de fêter cet anniversaire. Quoi qu'il en soit, les Ryzen 5 3600XT, Ryzen 7 3800XT et Ryzen 9 3900XT ont été officiellement annoncés le 16/06/2020, avec à la clef une légère évolution des fréquences maximales pour des tarifs officiels inchangé. N'étant pas destinés à remplacer les modèles X mais à offrir une alternative à ces derniers, quelles sont les différences de performances, tant en applications qu'en jeux des processeurs lancés ? Quid des consommations réelles et capacités d'overclocking ? Réponses à toutes ces questions dans ce dossier au sein d'un panel de 27 processeurs.

• Côté street price, ça dit quoi ?