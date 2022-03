MAJ 08/03 : petite information additionnelle, cette fois-ci tirée de la page Facebook du fournisseur TechMovers, elle a donc une saveur bien plus officielle que d'ordinaire. Grosso modo, l'entreprise confirme les processeurs de la fuite précédente (mis à part le 5800X3D, pour l'instant), mais aussi qu'il y'en aura un peu plus qu'attendu. En effet, si l'on en croit son écrit, la gamme ne s'arrêterait pas au Ryzen 5500, mais continuerait à s'étendre vers le bas avec un Ryzen 5 4500 et un Ryzen 3 4100 ! Voilà qui est intéressant. L'écart de nomenclature interroge, mais laisse facilement imaginer que ces Ryzen 4000 seraient à base de Zen 2 au lieu de Zen 3 et peut-être même des dérivés de Renoir, voire potentiellement des rebut de puces des APU de 2020 (avec un IGP certainement défectueux). On peut aussi supputer que ces deux-là seront probablement des quadcores, mais que seul le plus grand des deux aurait du SMT. À moins que le Ryzen 4500 soit plutôt à l'imagine du Ryzen 4500U, à savoir un hexacore, au risque toutefois de gêner le Ryzen 5500 ? Dans tous les cas, il s'agirait de toute évidence de lutter avec les nouveaux Pentium et Celeron de la génération Alder Lake sur le marché au détail !

On sait que le Ryzen 7 5800X3D (un 5800X auquel a "simplement" été ajouté un paquet de Mio de 3D V-Cache) doit arriver bientôt, ce mois-ci si les dernières rumeurs sont bonnes, accessoirement potentiellement en compagnie des premiers Threadripper (PRO) Zen 3. Mais lors de la confirmation du 5800X3D pendant le CES 2022, AMD n'avait jamais mentionné d'autres CPU pouvant éventuellement l'accompagner. Depuis, il n'y a pas eu non plus de rumeur ou de fuite de benchmark quelconque pointant dans cette direction.

Du coup, on sera forcément un petit peu surpris (ou pas en fait) à la vue de ce tweet nous annonçant qu'AMD songerait maintenant aussi à lancer un Ryzen 5 5500 6c/6t au même prix qu'un Core i3-12100, un Ryzen 5600 6c/12t moins cher qu'un i5-12400 et un Ryzen 5700X 8c/16t moins cher qu'un i5-12600KF ! Mais a priori pas de Ryzen 3. De quoi faciliter l'upgrade de la dernière chance pour les individus déjà en AM4 et éviter des départs chez une concurrence attirante, mais dont la plateforme toute neuve est plus chère ?

AMD will release 4 new CPUs this month:

R5-5500 6C6T

R5-5600 6C12T

R7-5700X 8C16T

R7-5800X3D 8C16T



5500 has the same price as 12100, 5600 will be cheaper than 12400, and 5700X will be cheaper than 12600KF. — MEGAsizeGPU (@Zed__Wang) March 5, 2022

Il est vrai que l'on peut considérer la gamme existante comme relativement incomplète, AMD s'étant plutôt concentré sur le haut de gamme avec les Ryzen 5000, délaissant quelque peu l'entrée de gamme, sans remplacement par exemple pour le Ryzen 3700X qui fut l'un des best-sellers de la génération précédente. Un choix qui, on l'imagine, a sans doute en partie été dicté par certains impératifs commerciaux, la capacité disponible chez TSMC et une volonté de frapper son concurrent là où ça allait vraiment faire le plus mal (à l'égo et au portefeuille). La stratégie a clairement très bien marché pendant un certain temps, jusqu'à l'arrivée d'Alder Lake, qui a tout de même bien remis les pendules à l'heure, tout particulièrement avec une entrée et un milieu de gamme redoutable, et donc pour le coup sans vraie concurrence pour l'instant.

De ce fait, en plus de réaligner ses prix, il serait effectivement très pertinent de la part d'AMD d'étoffer enfin son catalogue avec des compléments que l'ont attendait en fin de compte depuis bien longtemps et que l'on espérait plus vraiment. D'autant moins que Zen 4 n'est pas censé être loin - en espérant qu'AMD proposera cette fois-ci dès le départ (ou plus rapidement) un catalogue Ryzen 7000 complet (néanmoins, on y croit moyennement vu le passif). Accessoirement, on suppute qu'il pourrait aussi s'agir d'achever ce qu'il reste de puces et de wafers Zen 3 chez TSMC.

Bien entendu, même si elle semble crédible, l'information reste parfaitement officieuse et aucune autre source n'est encore venue la supporter. Qui vivra verra... (Source)