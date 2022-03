Entre la DDR5 encore bien coûteuse et la DDR4 aux performances applicatives moins reluisantes, le choix peut être difficile pour les clients désireux de se monter une config optimisée aux petits oignons. Or, puisqu’Alder Lake est compatible avec les deux générations, pourquoi ne pas opter pour une mobale doublement compatible, comme ce fut le cas lors du passage à la DDR3 sur socket 775 et la fameuse P5QC de chez ASUS doublement équipée ?

Hé bien, c’est tout à fait l’idée du fabricant chinois ONDA et sa H610M+ : une idée tout à fait louable en théorie... mais, dans la pratique, le bat blesse affreusement. Au lieu de proposer du double canal en intégrant deux slots DDR4 et deux de DDR5, la nouvelle venue n’a qu’un emplacement physique chacun, éliminant ainsi l’intérêt de la DDR5 puisque ses débits y sont réduits de moitié ! De plus, l’utilisation conjointe des deux types de mémoire semble tout à fait impossible, et le reste de la carte n’est guère mieux. Entre la sortie VGA (heureusement complémentée d’une sortie HDMI), les 8 +1 phases d’alimentation non couvertes par un radiateur et les 3 emplacements SATA, le PCB format micro-ATX est loin d’être plein. Pourtant, 2 slots M.2 sont présents, de quoi assurer stockage et réseau sans fil, ainsi qu’un slot PCIe x16 5.0 et un autre en x1 relié au chipset H610 ; l’arrière n’étant pas si chanceux avec seulement 2 USB 2.0 et 2 USB 3.0 (et 2 connecteurs 2.0 en interne) ! Bref, pas de quoi casser trois pattes à un canard, d’autant plus que le prix n’est pas encore public. Espérons par contre que cela donne des idées aux concurrents ! (Source : VideoCardz)