Des APU sans iGPU ou des CPU ? On marche sur la tête chez AMD !

Il y a quelques semaines, AMD lançait ses nouveaux APU, ou Accelerated Processing Units, les Ryzen 8000G. Lors d’une petite sauterie au pays du canard laqué, la marque avait trèèèès rapidement effleuré l’arrivée de Ryzen AM4 supplémentaires, mais également les Ryzen 8700F et 8400F. Il semblerait que la marque ait retenu le 1er avril comme date de lancement sans toutefois rien communiquer en ce sens — ce genre de chose ne s’invente pas. Aujourd’hui, le site AMD a enfin été mis à jour avec les spécifications complètes des puces, de quoi y voir un peu plus clair — ou pas.

L'IA aurait surement trouvé de meilleurs noms à ces nouvelles puces !

Avant toute chose, un petit rappel du pourquoi et du comment AMD nous rabat les oreilles avec ses APU depuis près de 20 ans. Oui parce qu’à la base, il s’agissait de justifier l’acquisition à grand frais de feu ATI. Ou alors c’était peut-être un projet visionnaire, mais dévoilé pour la première fois en 2006, l’année même où, ô coïncidence, AMD signait un chèque de 5,4 milliards de dollars. On vous laisse juger qui de la poule ou de l’œuf est apparu en premier. Bref, Fusion, puisque c’était le nom du concept, visait à rassembler tous les composants majeurs sur un même die, plutôt que d’avoir un CPU, un GPU, et un northbidge — la partie la plus importante du chipset qui, à l’époque, regroupait lignes PCI-E et contrôleur mémoire, entre autres choses.

En 2011 est donc sorti le premier APU digne de ce nom, les Llano et Brazos, qui avaient bien mis la fessée aux puces Intel du côté de la partie graphique. Merci ATI diront les plus aigris. Sauf que plusieurs mois plus tôt, Intel proposait déjà les Clarkdale — les premiers Core i3 — qui intégraient eux aussi une partie graphique. Intel a donc coiffé AMD au poteau, mais ça n’a pas empêché ce dernier de conserver le terme APU, et de mettre l’accent sur les performances — souvent supérieures — de sa partie graphique. Les Ryzen 8000G ne dérogent pas à la règle et se payent même le luxe d’incorporer Ryzen AI, un NPU — Neural Processing Unit — dédié au traitement des fonctions liées à l’intelligence artificielle, une première pour un processeur de bureau. Finalement, on peut dire que le terme APU était bien choisi puisqu’il parvient à rassembler tout un tas de PU sous la même bannière.

BOOST L2 + L3 iGPU TDP Ryzen 8700G 8x Zen4 4,2 GHz 5,1 GHz 8 + 16 Mo 12 CU RDNA3 65 W Ryzen 8700F 8x Zen 4 4,1 GHz 5 GHz 8 + 16 Mo Nope ! 65 W Ryzen 8700GE 8x Zen 4 3,65 GHz ? N.C. 8+ 16 Mo 12 CU RDNA3 35 W Ryzen 8600G 6x Zen4 4,3 GHz 5,0 GHz 6 + 16 Mo 8 CU RDNA3 65 W Ryzen 8600GE 6x Zen4 3,9 GHz ? N.C. 6 + 16 Mo 8 CU RDNA3 35 W Ryzen 8500G 2x Zen4 + 4x Zen4c 3,5 GHz 5,0 GHz 6 + 16 Mo 4 CU RDNA3 65 W Ryzen 8500GE 2x Zen4 + 4x Zen4c 3,4 GHz ? N.C. 6 + 16 Mo 4 CU RDNA3 35 W Ryzen 8400F 6x Zen 4 4,2 GHz 4,7 GHz 6 + 16 Mo Toujours pas 65 W Ryzen 8300G 1x Zen4 + 3x Zen4c 3,4 GHz 4,9 GHz 4 + 8 Mo 4 CU RDNA3 65 W Ryzen 8300GE 6x Zen 4 3,45 GHz ? N.C. 4 + 8 Mo 4 CU RDNA3 35 W

La famille des Ryzen 8000 qui n'en finit plus de grandir.

Que nenni ! C’était sans compter sur la boulimie de madame Su, en termes de références en tout cas, un peu comme chez Intel. Voilà donc que les 8700F et 8400F sont donc des copies des 8000G, mais sans leur partie graphique. Plus de GPU, plus de NPU non plus, juste un CPU et les habituels contrôleurs mémoire et PCI-E. Des 7000 donc ? Non monsieur, des 8000, parce que ça vend mieux ! Alors oui, sur le haut de gamme, nombreux sont les joueurs qui préfèrent opter pour une version dépourvue de GPU, moins couteuse, vu qu’ils auront dans tous les cas cassé leur tirelire pour s’offrir une carte dédiée. Mais là, on parle de processeurs pas tellement taillés pour le jeu, et dont l’unique intérêt à la base était justement de pouvoir bâtir des systèmes ultra compacts avec plus de puissance graphique que votre smartphone. Finalement, avec le Ryzen 8700F, AMD nous offre un Ryzen 7700 avec moins de cache L3 et des fréquences maximales réduites de 200 MHz.

Le cas du 8400F est légèrement plus intéressant puisque AMD tente de brouiller les pistes. Il ne s’agit pas d’une copie d’une 8400G, qui n’existe pas. Il n’embarque pas non plus les fameux cores Zen 4c des 8500G et 8300G, mais se contente de 6 cores Zen 4. Sauf que pour le coup, un hexacore Zen 4 sans iGPU, on avait déjà. Il se rapproche donc du 7500F, mais avec moins de cache et des MHz en moins.

Sur la fiche produit du 8700F, AMD mentionne la présence du NPU, mais à la condition qu'une carte graphique Radeon compatible avec acceleration IA soit installée dans le système. Là encore, ca sent le pâté, mais admettons. Pour le 8400F, aucune mention de Ryzen IA, et ce alors qu'il semble pourtant utiliser un die de 8600G, qui lui embarque bien le NPU. A se demander si ce truc mérite vraiment son appellation d'APU.

Et si certains pensaient que ces puces seraient réservées au marché chinois, il n’en est rien et AMD confirme qu’elles seront distribuées dans le monde entier. Ouf, il ne faudrait quand même pas que qui que ce soit passe à côté d’une telle merveille ! Bien sur, aucune mention du prix, le seul facteur potentiellement salvateur. Et encore, même à vil prix, pas sûr que ces processeurs ait un grand intérêt vu le ticket d'entrée pour de l'AM5. On se demande vraiment ce que trafique AMD avec toutes ces sorties qui manquent de clarté. D’autant plus que tout ceci risque fort d’être obsolète avant longtemps vu l’arrivée plus ou moins imminente des Zen 5.