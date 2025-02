AMD ajoute six processeurs Cezanne Ã  sa main en AM4

Pour ses CPU, la stratégie marketing d’AMD s’apparente à une narration non linéaire. Ou, pour voir cette propension à revenir sans cesse vers l’AM4 à travers un prisme plus poétique, à une histoire d’amour qui n’en finit plus. Peu importe, la conséquence est la même : de nouveaux Ryzen 5000G sont dans la place. Et ils débarquent en nombre. Ce sont six références, des Ryzen 3, Ryzen 5 et Ryzen 7, qui viennent grossir l’offre de puces Zen 3 Cezanne. Pour mémoire, celle-ci a vu le jour en 2021. En 2025, nous en sommes théoriquement aux Ryzen 9000 Zen 5.

Une histoire de ventilateur ?

Les nouveaux venus ne bouleversent pas la donne. Les Ryzen 3 5305G et GE sont en réalité des copies conformes des Ryzen 3000G et 5300GE, deux modèles réservés au marché OEM. Quant aux quatre autres — les Ryzen 5 5605G et 5605GE, ainsi que les Ryzen 7 5705G et 5705GE —, leur singularité par rapport aux modèles double zéro ne réside pas, espérons-le, dans leur permis de tuer les cartes mères AM4, mais plutôt dans leur saut sans parachute, comprenez sans ventirad. Leurs aînés sont en effet proposés avec des Wraith Stealth. Au cas où, ils sont toujours disponibles chez les principaux détaillants français.

Cezanne



Ryzen 7 5705GE 100-000001803

Ryzen 7 5705G 100-000001800

Ryzen 5 5605GE 100-000001804

Ryzen 5 5605G 100-000001801

Ryzen 3 5305GE 100-000001805

Ryzen 3 5305G 100-000001802 — Everest (@Olrak29_) February 24, 2025

AMD n’a renseigné ni prix ni date de sortie pour l’instant. L’absence de moulin permettra certainement de gagner quelques euros sur la facture. Sinon, rien d'autre à signaler. Ce sont toujours des CPU Zen 3 dotés d’un iGPU Vega, limités au PCIe 3.0 et à la DDR4.

Pour illustrer le premier paragraphe, rappelons qu’AMD avait déjà dégainé des Ryzen AM4 ces derniers mois. Des Ryzen 9 5900XT et Ryzen 7 5800XT à l’été 2024, puis des Ryzen 5 5600XT et 5600T en octobre. L’AM5 n’est pas non plus en reste : en janvier, la série des Raphaël a recueilli son Ryzen 5 le plus indigent, le Ryzen 5 7400F.