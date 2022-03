Contre toute attente, le mois de mars pourrait être plutôt animé chez AMD ! En effet, alors qu'on attend toujours une date officielle de lancement de la part d'AMD, il se dit que les premières palettes remplies de Ryzen 7 5800X3D ont quitté les usines et que les premiers batchs du processeur pourraient arriver dans le commerce d'ici la fin du mois de mars, le 14 ou le 21 !

C'est évidemment une rumeur, mais cela collerait parfaitement avec le fait que les premiers BIOS ont été déployés il y a quelques jours pour préparer le terrain. Grâce à son 3D V-Cache de 64 Mo (pour un total de 96 Mo de cache L3), certains s'attendent à ce que ce 5800X3D puisse sérieusement contester la couronne du Core i9-12900K en jeu ! Un cas de figure qu'Intel a toutefois déjà anticipé avec une riposte sous la forme d'un 12900KS, mais à quel prix... En tout cas, nous sommes bien curieux et impatients d'arbitrer ce prochain match !

Mais le Ryzen 7 5800X3D ne serait pas seul à arriver ce mois-ci, AMD serait également prête à lancer les Ryzen Threadripper PRO 5000 pour les stations de travail ! Il s'agira des premiers Threadripper basés sur l'architecture Zen 3. Depuis tout ce temps, il faut avouer qu'on ne les attendait plus vraiment. Ils avaient néanmoins été « confirmés » et détaillés (officieusement) en décembre dernier. On ne sait pas encore s'ils exploiteront une puce Zen 3 conventionnelle ou une variante supplémentée de 3D V-Cache. Mais de toute évidence, ils viendront toujours se poser sur le même socket sWRX8 des cartes mères WRX80. En revanche, il ne faudrait pas espérer y mettre la main dessus dans le commerce au détail, AMD aurait décidé d'en faire une exclusivité OEM. Les premières stations de travail équipées des nouvelles puces arriveraient déjà la semaine prochaine !

Finalement, c'est aussi en mars - le 21 semblerait-il - que pourraient enfin débarquer les fameux EPYC Milan-X grâce à la levée de l'embargo sur les ventes. Pour rappel, ce sont ni plus ni moins des EPYC Milan exploitant de la puce Zen 3 mise à jour avec un 3D V-Cache, pour un total de 100 Mo par CCD, ce qui donnera 800 Mo de cache pour le plus gros modèle avec 64c/128t. AMD a déjà beaucoup vanté cette évolution et ses gains de performance théoriquement assez conséquents selon l'usage. La compatibilité avec le socket SP3 existant devrait sans aucun doute arriver à séduire les professionnels souhaitant augmenter les performances de leurs serveurs, en attendant les prochaines générations EPYC Genoa et Bergamo avec Zen 4(c). threadripper-pro-5800x3d-epyc-milan-x-amd-march-2022.jpg

Voilà, il ne manquerait maintenant plus que le refresh RDNA2 avec les Radeon RX 6x50 arrive simultanément et l'on aurait véritablement un super mois de mars joliment animé ! (Source)