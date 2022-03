On sait qu'AMD lancera un refresh de ses cartes RDNA 2. Si on n'en a pas la certitude, beaucoup de rumeurs reviennent sur le sujet, par des sites qui sont souvent bien renseignés. Pour rappel, la VRAM passerait de 16 à 18 Gbps, et les fréquences seraient plus élevées, on peut imaginer un TGP passant de 300 à 350 W par exemple, il sera dur de faire monter ces fameuses fréquences en conservant le même procédé de gravure, pour un gain qui avoisinerait les 10 %. L'autre rumeur, c'est qu'il y aurait 3 cartes qui seraient ainsi prévues, la RX 6950 XT, la RX 6750 XT et la RX 6650 XT. La RX 6850 XT n'étant, à priori, pas programmée, si on ajoute 10 % à la RX 6800 XT, on tombe sur la RX 6900 XT, ce qui annihilerait l'intérêt d'une RX 6850 XT.

Selon Chiphell, ces 3 modèles ne seraient plus très loin. Il se murmure que ce serait le 20 ou le 21 avril prochain qu'elles seraient lancées. Malgré tout, étant donné que la situation en cartes graphiques s'est considérablement améliorée, bien que ça soit encore beaucoup trop cher, on peut dorénavant choisir son modèle, ce qui n'était pas le cas avant. On n'achetait que ce qu'il y avait sur l'instant T, que vous vouliez du rouge ou du vert. Et donc ça donne de l'intérêt à ces cartes, encore que RDNA 3 et Lovelace sont sur les rails.