AMD vient de terminer sa conférence dématérialisée. Il a présenté ses plans sur 4 axes. Regardons-les un par un.

• Les Notebooks

Pour eux, c'est le grand rush, avec l'arrivée des APU Ryzen 6000 Mobile. Ils arborent des cœurs Zen 3+, c'est-à-dire du Zen 3 gravé en 6 nm, et incluent - enfin - des cœurs graphiques RDNA 2. Et pour marquer le coup, Lisa Su a affirmé que c'était la première génération de CPU Ryzen à atteindre les 5 GHz, ce qui offre 30 % de perfs en plus en général, et double les perfs en gaming par rapport à Vega 7. Pour autant, au détail, AMD avance +69 % à l'avantage du 6800U face au 5800U en encodage vidéo, +125 % en rendu 3D, et bien sûr +100 % en gaming. Facile sur des modèles pour ordinateurs portables, fortement limité par le TDP ! De plus, ce sont les premiers chez AMD à incorporer Microsoft Pluton, une série de technologies censées sécuriser les machines. En plus d'AMD Secure, il faut Windows 11. Enfin, l'autonomie est donnée pour 24 heures avec cette nouvelle plateforme, mais sur quelle machine, ça, allez savoir !

Zen3+ apporte 28 % en plus en passant d'un 5800U à un 6800U en environnement multithread (R23 dans l'exemple donné, qui doit représenter le cas le plus favorable), +11 % en simple thread sur R23, +28 % en productivité (sur un PCMark 10). Ça pompe 30 % de batterie en moins sur de la conférence vidéo, 15 % sur de la navigation web, et 40 % sur du streaming.

Le RDNA 2 des Ryzen 6000 Mobile supporte le FSR, le Ray Tracing, et les exemples donnés montrent du gaming possible en 1080p, avec des détails bas ou moyens, mais sans FSR.

Les modèles qui seront mis au point, avec vente à partir du mois de février, inaugureront l'USB 4.0, la LPDDR5, le PCIe 4.0, le WiFi 6E et le BlueTooth 5.2 LE.

• GPU pour toujours !

AMD lance ses puces mobiles RX 6000S - S comme SUPER ? -, gravées en 6 nm qui permettront des designs 20 % plus fins, des portables de moins de 20 mm, et des poids allégés. On retrouvera des RX 6800S, 6700S et 6600S. Le segment entrée de gamme sera tenu par les nouvelles RX 6000M, gravées aussi en 6 nm, pompant 25 W, offrant 14 % de perfs en plus que les RX 6000M équivalentes en 7 nm, et des fréquences plus hautes de 7 %. On retrouvera ainsi des RX 6800S, 6700S et 6600S.

Pour le desktop, la RX 6500 XT arrive, pour le FHD, avec ses 2,6 GHz - la plus haute fréquence jamais atteinte sur GPU -, ses 16 Mo de cache, mais pour laquelle AMD ne s'est pas beaucoup épanchée, puisque son bus mémoire devrait être de 64 bits aux dernières rumeurs... Pourvu que cela ne castre pas trop les performances ! Arrivée le 19 janvier à 199 dollars US, pour le modèle de référence. Espérons que la dispo sera meilleure du fait d'un 6 nm inédit.

• Adrenalin cuvée 2022

AMD lancera au premier trimestre 2022, en retard par rapport à ses habitudes qui introduisaient une nouvelle fournée en décembre. Il comportera le fameux Radeon Super Resolution, basé sur le FSR, globalement c'est le FSR appliqué en post process par le pilote, et plus par les développeurs qui tardaient à l'intégrer partout. AMD Link passera en version 5.0, mais ce n'est pas tout : AMD a dépoussiéré SmartShift pour Smartshift Max, qui alloue dynamiquement de la ressource au CPU/APU ou au GPU selon votre activité. Mais, a contrario, Smartshift Eco devrait limiter le plus possible l'enveloppe de consommation pour économiser de la batterie, du moins on le suppose comme tel.

• CPU yeah !

Le Ryzen 5800X3D est le premier à utiliser le 3D V-Cache. C'est donc un 8 coeurs / 16 threads, avec ses 32 Mo de cache 2D, et 64 Mo de cache 3D V, les fréquences vont de 3.4 à 4.5 GHz, tout cela devrait lui offrir, selon AMD, jusqu'à 15 % de perfs en plus en FHD, reprenant la couronne au 12900K. Lancement printemps 2022.

Et c'est là qu'on voit que c'est un peu tardif, puisque Zen 4 et les Ryzen 7000 arriveront durant le second semestre 2022, regardons plutôt vers décembre, c'est une fourchette extra large ! Zen 4 sera donc en 5 nm, avec un look qui est donc confirmé par rapport aux extrapolations du twittos ExecutableFix. Ce sera un passage donc au LGA1718, avec DDR5, par contre pas de mot sur le PCIe 5.0.