Comparaison FSR 3.1 vs FSR 4.0 : AMD tient son DLSS

Comme pour les Radeon RX 9000, pour lequelles les dernières indiscrétions compensent un peu leur défection, nous en sommes réduits à glaner des informations çà et là sur le FSR 4.0 en espérant y voir un peu plus clair. Et il va justement vous falloir de bons yeux pour percevoir les subtilités qui différencient cette version de l'ancienne, à savoir le FSR 3.1.

La FSR, plus si atroce ?

Les comparaisons via des vidéos YouTube ne sont pas toujours très révélatrices à cause de la compression. On monte encore d’un cran avec une séquence filmée directement sur écran.

Au CES 2025, l'équipe de HardwareUnboxed a capturé une démonstration opposant deux PC AMD faisant fonctionner Ratchet and Clank: Rift Apart. L’ordinateur de gauche montre le jeu d’Insomniac Games et de Nixxes Software en 4K avec la FSR 3.1 en mode Performance ; celui de droite, dans la même définition mais avec la FSR 4.0, toujours en mode Performance.

Ce n'est pas évident de jauger finement d’une telle comparaison dans les conditions susmentionnées, mais on distingue quand-même la supériorité de la nouvelle mouture du FSR sur le plan visuel. C’est également ce que soutient le présentateur, forcément en meilleure position que nous pour juger. À propos de l’impact sur les performances, la fréquence d’images n’est pas affichée, donc rien à ajouter.

On n'est bien sûr pas surpris qu’une nouvelle version soit meilleure que la précédente ; c’est généralement le concept. D’autant plus que si la mise en application exacte du FSR 4.0 reste incertaine, la quasi-certitude est que cette mouture de la technologie de la mise à l’échelle est exclusive aux Radeon RX 9000. Et on reste dans la lapalissade, mais plus vous ciblez un matériel spécifique, plus il est aisé de le perfectionner pour ce dernier.

L’incertitude porte surtout sur la prise en charge partielle du FSR 4.0 par d’autres GPU. AMD envisage-t-elle une approche calquée sur celle de l’XeSS, c’est-à-dire utilisant des algorithmes différents en fonction du matos, ou conservera-t-elle le FSR 3.1 pour les autres architectures ? Nous serons certainement bientôt renseignés. Mais pour la qualité du rendu mis en avant ici, elle correspond à celle d’une FSR 4.0 exploitée à son plein potentiel.