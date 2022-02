Après une longue période de BIOS expérimentaux officieux, c'est peu après la mi-janvier que la première carte mère X370 d'ASRock - la X370 Pro4 - fut bénite d'un BIOS lui conférant une compatibilité officielle avec les Ryzen 5000 d'AMD et son architecture Zen 3 ! Ce pas avait été franchi dans un contexte où AMD s'était en fin de compte dite ouverte à l'idée d'apporter cette compatibilité et alors que plusieurs fabricants avaient précédemment également déjà expérimenté la chose avec les petites cartes mères à base d'A320, tandis que B350 et X370 avaient tristement été laissés de côté jusqu'à maintenant, quand bien même la chose est techniquement permise depuis l'AGESA 1.2.x.x, n'ayant plus le verrou qui était présent avec l'AGESA 1.1.x.x. Il était donc raisonnable de penser que d'autres mobales aillent suivre, ASRock nous donne aujourd'hui raison, le constructeur étant sur le point d'ajouter 5 modèles supplémentaires à la liste !

Changelog:



1. Added support for Renoir & Vermeer

2. Removed Bristol Ridge(AMD A-series/Athlon X4 series) support



Ainsi, Fatal1ty X370 Gaming K4, Fatal1ty X370 Gaming X, Fatal1ty X370 Professional Gaming, X370 Killer SLI et X370 Killer SLI/ac vont bientôt pouvoir accueillir un Ryzen 5000 grâce à leur nouveau BIOS 7.03. Comme ce fut le cas pour la X370 Pro4, ce BIOS échangera le support de Bristol Ridge pour celui de Renoir et Vermeer. Il va de soi que c'est donc une mise à jour à ne pas faire si vous avez encore l'un de ces anciens CPU AM4 d'AMD. ASRock précise aussi qu'il faut impérativement passer à la version 7.00 avant d'installer celle-ci.

C'est indéniablement une belle nouvelle pour ceux qui avaient peut-être abandonné l'adoption d'un Ryzen 5000 parce qu'ils ne souhaitaient pas remplacer leur carte mère X370. Il faut donc saluer l'effort d'ASRock et d'avoir continué à suivre cette ancienne plateforme, potentiellement le fruit du travail de quelques ingénieurs un peu plus passionnés que la moyenne. En attendant ni ASUS ni GIGABYTE ni MSI n'ont franchi ce pas pour l'un ou l'autre de leurs modèles X370 et rien ne peut évidemment garantir qu'ils le feront encore.

ASRock fera-t-il l'effort également pour le support du Ryzen 5800X3D sur X370 ?