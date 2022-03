AMD aurait-il baissé ses tarifs ? C'est la question qu'on se pose lorsqu'on regarde les prix des plus gros revendeurs gaulois comme Amazon et CDiscount. Ne regardez pas le groupe LDLC, il ne doit pas le savoir parce que ça douille toujours autant du côté des Lyonnais, c'est une triste marque de fabrique désormais, et avec un SAV en qualité du même niveau que les deux gros cités avant.

Pourquoi iriez-vous payer un 5950X à 750 € quand son nouveau prix est de 649 € ? Pourquoi iriez-vous payer un 5900 X à 550 € quand son nouveau prix est de 489 € ? Pourquoi iriez-vous payer un 5800X plus de 400 € quand son nouveau prix est de 360 € ? Pourquoi iriez-vous payer un 5600X plus de 300 € quand son nouveau prix est de 250 € ? Pourquoi iriez-vous payer un 5600G plus de 260 € quand son nouveau prix est de 225 € ? Et enfin pourquoi iriez-vous payer un 5700G plus de 340 € quand son nouveau prix est de 320 € ? Eh bien nous allons vous le dire, il ne le faut pas ! Des mois durant, les geeks se sont fait racketter par des revendeurs jouant à fond la carte chance pour eux, il faudra savoir ne pas renvoyer l'ascenseur quand l'occasion se présentera.

La chose est observable du côté de tous les Amazon, un de nos lecteurs, Spar que nous remercions, nous a également alertés sur le fait que c'était aussi le cas au Canada. Faut-il y voir, dans ce geste, un double objectif ? Celui de reconquérir des parts de marché grignotées par Intel, et de vider les stocks en vue de faire place nette au 5800X3D et surtout Zen 4 en fin d'année ? Et tout ça dans une période traditionnellement creuse en volume de vente ? Un peu tout ça probablement !