Comme promis, notre article sur Alder Lake vient de s'enrichir de nombreuses références intel gen 8, 9 et 10 ainsi que du Ryzen 2000, 3000 et 5000, portant le test à 27 CPU comparés. Le tout sous protocole 2021 reloaded, expliquant pourquoi nous n'avions pas inclus les benchs des précédents papiers, et pourquoi nous n'avions eu guère le temps nécessaire de les inclure pour la levée du NDA. Bonne (re)lecture !

