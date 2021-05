R-Type Final 2 est sorti vendredi 30 avril et a été développé par Granzella Inc. On ne présente plus R-Type, dont le 1er opus est sorti en 1987 sur arcade puis rapidement porté sur plusieurs supports, notamment la Game Boy. Bref, c'est un shoot'em up mythique. Plus d'infos... Dispo sur PC/PS4/XBX/XB1/NS