Petit tour d'horizon des meilleures ventes par revenus sur Steam (incl. DLC et microtransactions) encore cette semaine, pour constater que ça y est, Elden Ring a "enfin" perdu son statut de leader, après six semaines consécutives passées seul en tête. Et c'est donc le dernier jeu LEGO qui s'est chargé de porter le coup de grâce, et pas qu'un peu car toutes éditions/régions confondues, le bougre est présent à quatre reprises, notamment sur la première marche du podium. Pas mal pour un jeu pour enfants, qui reste somme toute excessivement bien réalisé et très agréable à jouer, sans compter la deuxième lecture pour les plus grands.

TOP 10 DES VENTES (par revenus) SUR STEAM # Semaine 14

Semaine 13 Semaine 12 1 LEGO® Star Wars™: The Skywalker Saga Elden Ring Elden Ring 2 Steam Deck Steam Deck Steam Deck 3 Elden Ring LEGO® Star Wars™: The Skywalker Saga It Takes Two 4 LEGO® Star Wars™: The Skywalker Saga Valve Index VR Kit Ghostwire: Tokyo 5 LEGO Star Wars: The Skywalker Saga Deluxe Edition Preorder Dread Hunger Valve Index VR Kit 6 LEGO Star Wars: The Skywalker Saga Preorder The Planet Crafter Core Keeper 7 Valve Index VR Kit Ghostwire: Tokyo Dread Hunger 8 Sea of Thieves Disco Elysium - The Final Cut Ghostwire: Tokyo (Pre-purchase) 9 Dread Hunger Death Stranding Director's Cut Red Dead Redemption 2 10 Horizon Zero Dawn™ Complete Edition Midnight Ghost Hunt LEGO® Star Wars™: The Skywalker Saga

En ce qui concerne les ventes physiques de jeux vidéo selon le SELL (Syndicat des Éditeurs de Logiciels de Loisirs), on a quelque chose qui ressemble à un mix des deux semaines précédentes, avec toujours du Elden Ring des familles et de la bonne grosse artillerie sur consoles. Notons que, comme on pouvait s'en douter, les pécéistes ont du goût et se sont ainsi laisser tenter par la dernière réalisation de m'sieur Sokal et de Microids, le dernier Syberia. Que de chemin parcouru en 20 ans et depuis l'Amerzone...