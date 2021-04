S05E16 • 19 avril - 25 avril 2021

• C'est nouveau, ça vient de sortir

Don't Forget Me est sorti mardi 20 avril et a été développé par The Moon Pirates. Jeu indé d'aventure avec phases de point'n click, vous allez devoir sonder l'esprit des gens et résoudre des puzzles et autres énigmes pour empêcher un complot terrible. Plus d'infos... Dispo sur PC/macOS/Tux

Dread Hunger est sorti en accès anticipé mercredi 21 avril et a été développé par Dread Hunger Team. Genre de Sea of Thieves mais avec une DA bien différente. Voguez dans la région de l'Arctique et affrontez d'autres joueurs jusqu'à 8 en ligne. In english. Plus d'infos... Dispo sur PC

MotoGP 21 est sorti jeudi 22 avril et a été développé par Milestone. Que dire si ce n'est que vous allez pouvoir vous prendre pour Valentino Rossi pour la Xe fois depuis l'avènement de cette franchise de jeu de course à moto ? Hein ? Plus d'infos... Dispo sur PC/PS5/PS4/XBX/XB1/NS/Stadia

NieR Replicant ver.1.22474487139... est sorti vendredi 23 avril et a été développé par Square Enix feat. Toylogic Inc. Version remasterisée de Nier Replicant et préquelle à Nier Automata, vous allez pouvoir vous la donner dans cet action-RPG pas piqué des hannetons. Plus d'infos... Dispo sur PC

Turnip Boy Commits Tax Evasion est sorti jeudi 22 avril et a été développé par Snoozy Kazoo. Vous incarnez un navet et vous devez frauder le FISC. Toute ressemblance avec un ou plusieurs sportifs français habitant en Suisse serait purement fortuite. Plus d'infos... Dispo sur PC/macOS/Tux

• Focus

Pour ceux qui auraient raté le coche en 2007, 2010 et 2012, vous allez pouvoir vous faire la trilogie Mass Effect puisque Mass Effect: Legendary Edition s'apprête à débarquer le 14 mai prochain. Nous avions déjà présenté un billet montrant les différences auxquelles il fallait s'attendre entre la version d'origine et cette version remasterisée, ce qui avait déjà suscité quelques commentaires de la part des plus critiques d'entre vous, mais rappelons qu'outre la refonte des graphismes et un peu de la direction artistique, on aura droit à une révision du gameplay afin de rendre l'ensemble moins rigide et plus moderne. Gameplay qui devrait être normalisé sur les trois volets de la saga Shepard.

Rappelons également qu'à priori, le moteur utilisé reste l'Unreal Engine 3 et non l'UE4 actuellement en vogue, ça donnera du grain à moudre aux détracteurs des remasters en général. À part ça, on confirme que ça sera une occasion intéressante de se pencher sur cette série si vous n'y avez jamais touché et/ou que vous voulez vous essayer au RPG de science-fiction façon "space opera". Pour cela, vous aurez donc le choix de votre support fétiche, à savoir PC Windows (EA Play ou Steam), PS4, Xbox Series ou Xbox One. Et on dit donc merci à BioWare pour ce remaster, du moins pour l'instant...

• Correctifs, DLC, blabla...

• Concours hebdo

À gagner cette semaine : Samorost 3

Pour participer : soyez inscrit au CDH et donnez une note /10 à un jeu présenté ici-même.

Clôture des participations : vendredi 30 avril 2021 à 20h.