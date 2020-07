Dernière itération de la célèbre franchise de course automobile éponyme, voilà que F1 2020, arrive sur nos bécanes, comme à chaque fois avec son lot de nouveautés promises par Codemasters. Comme l'année passée sur le benchmark de F1 2019 en DX11 et DX12, nous avons refait un test en 4K UHD 16/9 (3840 x 2160 pixels) pour comparer les performances du jeu sous DirectX 11 et sous DirectX 12. Alors le matos de test a évolué, le 1800X ayant été remplacé par un 3800X (4 GHz bloqués sur tous les coeurs) et la RAM passe de 3200C16 à 3600C16. Bon, c'est sympa, mais en pratique, ça donne quoi ?

Ce qui ne change pas, c'est la Gigabyte RTX 2080 Gaming OC qui a chauffé pendant quelques sessions du bench intégré au jeu, bench répété trois fois pour DX11 et DX12, la valeur médiane ayant été retenue pour la vidéo finale. Et on se retape d'ailleurs une course au soleil et une course sous la flotte, en mettant de côté l'immonde compression Youtube pour s'intéresser plus volontiers au frame rate. Nous avons choisi de rester sur cette définition 4K afin de voir si on pouvait empiriquement constater l'impact du CPU sur les performances, et si cela modifiait le comportement sous DX11 et DX12. Le moins qu'on puisse dire, c'est que le 3800X bride nettement moins que le 1800X de l'an passé (ips mini notamment), et même si on le savait plus ou moins déjà grâce au test maison d'Éric, eh bien on re-confirme épicétou...