Alors même qu'il est sorti le jour des blagues, il n'aura pas fallu 48 heures à Outriders pour exposer aux joueurs ses problèmes de serveur. Plutôt problématique quand un jeu nécessite une connexion internet permanente, y compris pour jouer en solo... Et on sait que le titre est plutôt orienté coop, m'enfin quand même. Bref, le nouveau bébé développé par People Can Fly et publié par Square Enix censé mélanger The Division, Destiny et Gears of War n'échappe pas à la loupe de notre Comptoiroscope. Pour ce faire nous allons évidemment lancer la bête en mode DirectX 12 (un mode DX11 est disponible au lancement, du moins sur Steam) avec une définition 4K UHD, soit 3840 x 2160 pixels, rien que ça. Here we go, comme dirait le plombier.

Du coup on fait chauffer la RTX 2080 Gaming OC et on regarde ce que ça donne sur différentes scènes. Au passage, pour ceux qui souhaiteraient la configuration détaillée de la machine de test, nous vous invitons à zieuter la description de la vidéo sur YouTube. Du coup, on joue un peu avec les presets, et comme d'habitude on va tout mettre à fond (Ultra) et tout mettre au mini (Low / Faible). On se passera d'ailleurs volontiers des presets intermédiaires étant donné l'absence fulgurante de différences entre les deux presets extrêmes. Mais ce n'est pas tout, un petit test du DLSS est également au programme en fin de vidéo, avec une petite scène animée comparant 4 réglages ainsi qu'un "tableau" final comparant les 8 choix liés à l'antialiasing proposés par ce titre. Autant vous dire que, DLSS mis à part, ça fleure bon le portage console, l'absence de différences majeures étant bien souvent un signe allant en ce sens.