Gamotron • Born to be wouaillde

S05E07 • 15 février - 21 février 2021

• C'est nouveau, ça vient de sortir

30XX est sorti en accès anticipé mercredi 17 février et a été développé par Batterystaple Games. Jeu indépendant de plateforme et d'action, assez exigeant et qui mettra votre skill à l'épreuve à travers plusieurs niveaux relativement variés. Plus d'infos... Dispo sur : PC

Hellish Quart est sorti en accès anticipé mardi 16 février et a été développé par Kubold. Là aussi c'est indé, et c'est un simulateur d'escrime ou plus globalement de combats à l'épée, dans un décor planté au XVIIe siècle. Manque quand même le mode multi en ligne pour renforcer son intérêt (hors Remote Play). Plus d'infos... Dispo sur : PC

Rustler est sorti en accès anticipé jeidi 18 février et a été développé par Jutsu Games. Remplissuez des quêtes absurdes et devenez un bandit de grand chemin dans ce jeu en monde ouvert façon GTA premier du nom (en plus moderne quand même). Plus d'infos... Dispo sur : PC

Shattered - Tale of the Forgotten King est sorti de son early access mercredi 17 février et a été développé par Redlock Studio. Jeu indé qui se range volontiers dans la catégorie des Souls-like, c'est donc un action-RPG au style à la fois simpliste et intriguant, eh ouais. Plus d'infos... Dispo sur : PC

TasteMaker: Restaurant Simulator est sorti en accès anticipé jeudi 18 février et a été développé par Jelle Booij. Petit simulation de restaurant où il vous faudra aménager, décorer et gérer le personnel. Un genre de Theme Hospital mais avec un resto. Ouais, un Theme Restaurant. English only. Plus d'infos... Dispo sur : PC

• Focus

Sans aucun rapport avec la pisciculture, Outriders sortira le 1er avril prochain et nous proposera d'entrer dans un monde de science-fiction original. Ce titre développé par People Can Fly et édité par Square Enix est en réalité un jeu de tir en coopération jusqu'à trois joueurs dont le gameplay fait un peu penser à celui de The Division, vite fait. Bien entendu, ceux qui n'ont pas d'amis pourront jouer seuls, et c'est une bonne nouvelle.

On nous promet une narration forte qui, associée à la création de votre propre personnage, devraient vous permettre de mieux comprendre le pourquoi du comment vous atterri sur cette planète alien hostile qui vous force à tirer sur tout ce qui bouge, et non pas à bouger sur tout ce qui saute. Mais contrairement au titre d'Ubisoft susmentionné, vous aurez ici la possibilité d'utiliser des pouvoirs en plus de vos armes à feu. Bref, après Bulletstorm, les polonais de chez People Can Fly ont voulu mettre l'accent sur l'histoire de leur jeu, augmentant au passage la taille de leurs équipes. Conclusion : on l'attend au tournant, que ce soit sur PC, PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series ou Stadia. À vos souhaits.

• Correctifs, DLC, blabla...

Titres Trucs en plus Focus Version / DLC Empire of Sin - - 1.03 F1 2020 Comptoiroscope DX12 (4K) S04E24 1.16



• Concours hebdo

À gagner cette semaine : Regular Human Basketball

Pour participer : soyez inscrit au CDH et donnez une note /10 à un jeu de ce Gamotron.

Clôture des participations : vendredi 26 février 2021 à 20h.