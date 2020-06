S04E24 • 8 juin - 14 juin 2020

• C'est nouveau, ça vient de sortir

1971 Project Helios est sorti mardi 9 juin et a été développé par Recotechnology. C'est un jeu de stratégie au tour par tour dans lequel huit personnages forment une alliance pour parvenir à l'une des trois fins possibles du scénario. Le site du jeu...

Beyond Blue est sorti jeudi 11 juin et a été développé par E-Line Media. Une aventure narrative en solo dans les fonds marins, afin d'explorer et d'apprendre tout en se détendant. Inclut des mini-documentaires, et rien à voir avec Subnautica. Voir du gameplay...

Journey est sorti sur Steam jeudi 11 juin et a été développé par thatgamecompany. Un jeu d'aventure et d'exploration onirique qui n'est pas nouveau, mais dont on profite de la sortie sur Steam pour en remettre une couche. Et il est jouable en coop. La page Steam...

Satisfactory est sorti sur Steam en accès anticipé mardi 8 juin et a été développé par Coffee Stain Studios. C'est un jeu de construction d'usines en vue à la première personne, dans un monde ouvert, avec de la gestion de ressources et c'est jouable en coop également. Le site du jeu...

Warborn est sorti vendredi 12 juin et a été développé par Raredrop Games. Encore un jeu de stratégie et de combat tactique au tour par tour, dans un univers coloré avec une bonne bande son. À jouer seul ou en multi en ligne pour plus de challenge. Le site du jeu...

• Focus

Alors que l'édition 2019 fut un réel succès auprès des amateurs du genre, il est bientôt l'heure d'accueillir F1 2020 qui prendra la relève le 10 juillet prochain sur PC, PS4 et Xbox One. C'est bien évidemment Codemasters qui s'occupe de développer le bestiau, toujours dans la continuité de la franchise Formula One initiée en 1996 par Psygnosis (et reprise sous l'appellation "F1" par Codemasters en 2009). On retrouve également l'Ego Engine pour mouvoir tout ce petit monde et faire rouler nos bolides, avec sans doute un mode DX12 à prévoir, comme c'était le cas pour F1 2019. On testera bien entendu tout ça en temps et en heure.

Côté nouveautés, on notera l'apparition d'un mode "My Team" qui permettra pour la première fois de monter son écurie de A à Z pour aller se frotter aux ténors officiels. De quoi susciter des vocations. Nouveauté toujours avec l'ajout de deux nouveaux circuits que sont Hanoï et Zandvoort, et surtout la possibilité de faire du split screen (écran partagé...) pour affonter vos potes en local, option qui n'était plus présente de puis l'opus de 2014 ! Une édition Deluxe signée Schumacher sera disponible, octroyant à ses heureux possesseurs quelques voitures bonus et un accès anticipé de trois jours avant la sortie officielle du titre. De quoi fêter dignement les 70 ans de la Formule 1.

• Correctifs, DLC, blabla...

• Mini concours

À gagner cette semaine : Beyond Blue

Pour participer, soyez inscrit au CDH et écrivez "BX" quelque part dans votre ragot.

Doublez vos chances en suivant (bouton "❤ Suivre") la chaîne Twitch powered by CDH.

Clôture des participations vendredi 19 juin à 20h.