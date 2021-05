Quand le sujet des fonderies arrive sur le Comptoir, c’est qu’il est question de TSMC, de Samsung ou, parfois, de SMIC et GlobalFoundries. En effet, ces entreprises représentent la majorité des nouvelles en matière de production de semi-conducteurs... pour ce qui est des pure-play, c’est-à-dire des firmes qui ne s’occupe que de la production de puces, et non de leur conception. Or, Intel combine ces deux expertises — ce qui a, par ailleurs, causé en partie le recyclage à n’en plus finir de Skylake en 14 nm.

Qui veut du 14 nm ? Il est fiable mon 14 nm !

Fort de cette versatilité, les bleus ont profité de l’entrée — enfin — en production du 10 nm SuperFin pour ressusciter leur programme de fonderie personnalisée, dont bénéficie entre autres SiFive. Le principe est simple : marcher sur les plates-bandes des acteurs précédemment cités, tout en ayant l’avantage de proposer, au passage, de design x86, si jamais le besoin s’en faisait sentir.

Sauf que, dans ce business, tout n’est pas si simple, et certaines sources proches de l’industrie émettent de sérieux doutes sur la capacité des bleus à offrir un service de qualité équivalente au trio de tête que représente TSMC, Samsung et UMC : si le service a déjà fermé une première fois en 2018, ça n’était pas pour rien... De plus, rares seraient les clients susceptibles d’accepter une telle transition du fait d’outils logiciels et de réseaux à redévelopper, à moins que les tarifs des bleus ne soient extrêmement bas ; une chose relativement peu probable. Ajoutez à cela que la taille d’Intel et ses multiples acquisitions telles que Movidius, applicables aux véhicules autonomes, rendent la firme en concurrence avec bon nombre de ses potentiels clients : le succès est donc loin d’être si aisé que ce que l’on aurait pu penser. À voir, ainsi, si les deux nouvelles usines, prévues pour un début de production en 2024, restent paradoxalement à une cadence ralentie en dépit de la pénurie actuelle ! (Source : DigiTimes)

Produire pour une autre boîte : autres enjeux, autres compétences !