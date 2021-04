S05E15 • 12 avril - 18 avril 2021

• C'est nouveau, ça vient de sortir

Knight Squad 2 est sorti mercredi 14 avril et a été développé par Chainsawesome Games. Jeu indé d'arcade à la limite du party game, dans lequel vous pourrez affronter des gens en ligne et jouer en coop dans plein d'épreuves aussi diverses que variées. Plus d'infos... Dispo sur PC/XB1/NS

Quantum League est sorti de son early access jeudi 15 avril et a été développé par Nimble Giant Entertainment. C'est un jeu de tir PvP dont l'originalité repose sur les paradoxes temporels et la possibilité de faire équipe avec... vous-même ! Se joue en 1v1 ou en 2v2, et ça reste du bon gros FPS multi. Plus d'infos... Dispo sur PC

SaGa Frontier Remastered est sorti jeudi 15 avril et a été développé par Square Enix feat. Bullets. Version remasterisée du J-RPG éponyme sorti en 1998, cette mouture apporte son lot de nouveautés, y compris un nouveau personnage principal. Plus d'infos... Dispo sur PC/PS4/NS/iOS

Shadow Man Remastered est sorti jeudi 15 avril et a été développé par Nightdive Studios & Acclaim Studios Teeside. Encore un p'tit remaster d'un jeu sorti en 1999, là pour le coup le remaster se justifie, même si un remake eut été encore plus bandant. Plus d'infos... Dispo sur PC

TaleSpire est sorti en accès anticipé jeudi 15 avril et a été développé par Bouncyrock Entertainment. Un jeu de rôle, ou plutôt un créateur de jeu de rôle avec éditeur de niveaux, à faire en coop en ligne façon plateau, à l'ancienne, mais en anglais. Plus d'infos... Dispo sur PC

• Focus

Sumo Digital est un studio anglais qui file sur ses vingt années d'existence. On lui doit quelques réalisations notables telles que Forza Horizon 2 (2014), LittleBigPlanet 3(2014), quelques itérations de Virtua Tennis sur consoles, mais aussi quelques portages sur d'autres... Et bientôt, on lui devra Hood: Outlaws & Legends. Ce jeu multijoueur en ligne se veut axé sur l'action avec un petit côté RPG, le tout dans un univers quelque peu mystique où vous devrez piller les forteresses ennemies. 4 équipes de 4 joueurs s'affronteront alors et pourront choisir de privilégier la furtivité ou la bagarre.

C'est donc ce qu'on appelle du PvPvE (ou du JcJcE in french) : Joueurs contre Joueurs contre Environnement. D'aucuns diront qu'on a là un mix entre For Honor et Payday. C'est pas faux. On sait déjà que ça tournera avec du bon vieil Unreal Engine 4, en revanche pas de configuration mini et/ou recommandée annoncée pour le moment. Pour cela, il faudra patienter jusqu'au 10 mai prochain, date officielle de la sortie de ce titre publié par Focus Home Interactive et qui sera disponible sur PC (Steam, EGS), PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.

• Correctifs, DLC, blabla...

• Concours hebdo

À gagner cette semaine : Mountain

Pour participer : soyez inscrit au CDH et donnez une note /10 à un jeu présenté ici-même.

Clôture des participations : vendredi 23 avril 2021 à 20h.