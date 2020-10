S04E40 • 5 octobre - 11 octobre 2020

• C'est nouveau, ça vient de sortir

A Game of Thrones: The Board Game est sorti mardi 6 octobre et a été développé par Dire Wolf. Adaptation numérique du jeu de plateau stratégique éponyme. Bataillez, alliez-vous, complotez... et démerdez-vous pour régner sur Westeros, bordel de cul. La page Steam...

Baldur's Gate 3 est sorti en accès anticipé mardi 6 octobre et a été développé par Larian Studios. Un peu de RPG, un peu de Donjons et Dragons, un peu de gameplay à l'ancienne, voilà la recette de BG3. Bon en fait c'est un peu beaucoup de tout ça, et le jeu est en early access. Voir du gameplay...

FIFA 21 est sorti de vendredi 9 octobre et a été développé par Electronic Arts. Doit-on réellement vous faire l'affront de présenter cette franchise ? Et au pire, l'image devrait vous aider, non ? Bref... Le site du jeu...

Ride 4 est sorti jeudi 8 octobre et a été développé par Milestone. Là encore, est-ce bien utile de procéder à une présentation lorsqu'on voit l'image ? De surcroît, le titre est développé par un studio italien qui ne fait (presque) que des jeux de moto, donc bon... Le site du jeu...

The Survivalists est sorti vendredi 9 octobre et a été développé par Team 17. Jeu d'aventure et de survie dans lequel il vous faudra explorer et construire des trucs. C'est jouable seul ou en multi, et votre seul et unique but est de... vivre ! La page Steam...

• Focus

Alors qu'une démo est d'ores et déjà disponible, Ghostrunner devrait malgré tout sortir le 27 octobre prochain. Développé par One More Level avec la soutien de 3D Realms et Slipgate Ironworks, on a là un jeu en vue à la première personne dans un univers cyberpunk - plutôt bien modélisé au demeurant - dans lequel on contrôle un combattant armé d'objets tranchants. Ouais, des lames. Le principe est simple, il faudra grimper au sommet de la Tour du Dharma pour y trouver le grand méchant et lui susurrer deux ou trois mots doux au creux de l'oreille. Et sur votre chemin, il y aura d'autre méchants, un peu moins grands, et on va pouvoir leur défoncer leurs races à ceux-là.

Du coup, on a quelque chose qui ressemble à un mix entre Mirror's Edge pour le côté parkour - en plus simpliste tout de même - et Cyberpunk 2077 pour l'ambiance. C'est joli, c'est violent, c'est rapide, c'est pas trop cher (une trentaine d'euros au tarif plein pot, déjà vu en promale à 24 bouliches sur Steam), donc pourquoi pas ? Pour les intéressés, ça sortira sur PC, PS4, Xbox One et Switch.

• Correctifs, DLC, blabla...

• Mini concours

À gagner cette semaine : Escape Goat 2 + 140

Pour participer, soyez inscrit au CDH et écrivez "Pascal" quelque part dans votre ragot.

Doublez vos chances en suivant (bouton "❤ Suivre") la chaîne Twitch powered by CDH.

Clôture des participations vendredi 16 octobre à 20h.