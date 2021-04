Après avoir entendu, pendant des mois, de tout au sujet de la RTX 3080 Ti, incluant le nombre de cuda cores, la quantité de VRAM (20 puis 12 Go), eh bien nous pouvons affirmer que le chapitre est clos, pour de bon. La RTX 3080 Ti a bel et bien 12 gigots de VRAM, et cela nous le savons puisqu'elle a été prise en photo à partir d'un emballage d'une carte signée MSi. C'est une Ventus 3x OC qui transitait vers Los Angeles qui s'est fait flasher par la patrouille.

La boucle semble donc bouclée, elle devrait être animée par un GA102-225, à moins que ce soit un de ces GPU en révision xx2, qui bloquerait en hardware le minage, comme nous vous en parlions il y a peu. Elle aurait aussi 10240 cuda cores FP32, et pour avoir 12 Go de GDDR6X à pleine vitesse, le bus ne peut être que de 384-bit, comme la RTX 3090. Cette carte aurait dû concurrencer frontalement la RX 6900 XT, en offrant plus de performance, un peu moins de VRAM. Nvidia aurait donc jugé qu'il valait mieux 12 Go "plein fer" que 20 sur bus 320-bit, ce qui n'aurait peut-être pas permis d'atteindre l'objectif de performance de la RX 6900 XT tout en coûtant le même tarif.

Mais la pénurie frappant, plus aucun tarif n'a de sens, et ce combat pour quelques pourcents et quelques euros de grappillés semble si désuet aujourd'hui. La seule chose qui compte, c'est de pouvoir trouver un GPU pour les gamers, en attendant, les mineurs minent, et aspirent littéralement tous les stocks, comme les scalpers. La carte devrait arriver incessamment sous peu. (Source)