Apple avait frappé fort dans le monde informatique récemment, en abandonnant l'utilisation de CPU Intel sous l'architecture x86 au profit de CPU maisons basés sur l'architecture ARM, le tout gravé avec le process N5 de chez TSMC. Bien entendu, cela a limité durant un certain temps la virtualisation de certain gros OS et rend difficile le dual boot à cause des restrictions matérielles. Néanmoins il ne faut pas l'oublier, plus c'est difficile, plus ça attise les hackeurs à trouver des solutions, sachant que Mac reste sur une base Unix. En revanche, ici c'est un autre OS qui va nous intéresser, puisqu'il s'agit du favori de la Raymonde, Windows 10, qui semble pouvoir tourner via sa version ARM sur les derniers ordinateurs de la pomme.

Pour se faire, il faudra passer par l'outil de virtualisation de Parallels Desktop, qui grâce à sa nouvelle version, peut virtualiser des systèmes Linux et Windows 10 ARM, dans sa version preview. Cela contourne le souci de validation par licence des machines que Microsoft utilise pour ce type d'OS. L'éditeur Parralels promet donc une expérience à "vitesse native", ainsi que l'utilisation de certaines fonctionnalités comme le Coherence Mode, qui permet d'exécuter des programmes Windows directement depuis Mac.

Petite cerise sur le gâteau, vous pourrez même utiliser des programmes x86 et des jeux - à voir si Skyrim tourne sur un Mac M1 - et mieux observer si le hardware maison d'Apple est prometteur en dehors de son écosystème. Il nous tarde donc de voir les premiers tests et de pouvoir analyser les résultats. (source : XDA Developpers)

La communauté de Microsoft à la vue des derniers ordinateurs d'Apple.