Sorti en février 2017 sur PS4 avec un succès mérité, Horizon Zero Dawn est arrivé sur nos PC le 7 août 2020, soit plus de trois années après avoir été une exclusivité Sony. Développé par Guerilla Games, ce portage PC fait déjà couler de l'encre, en témoignent les réactions suite à la parution d'un billet relayant les performances de HZD sur différents GPU juste avant la chaleur du week-end. Mais si on fait joujou avec Alloy et qu'on modifie les options, ça donne quoi de beau ?

Pour ça,k on fait chauffer la Gigabyte RTX 2080 Gaming OC qui équipe notre machine de test, on fait des mesures répétées pour en tirer la substantifique moelle et on passe le tout à la moulinette du logiciel de montage. On a donc d'un côté le preset Ultra, la qualité max, et de l'autre le preset Low, privilégiant les performances. Notons qu'en plus, si vous le souhaitez, il est possible de se priver des ombres et du FXAA, ce que nous ne faisons pas dans le but de simuler un comportement en sortie de boîte. Bon, à part les ombres, justement, les textures ne bronchent pas, et le moins qu'on puisse dire, c'est que les différences ne justifient absolument pas les ips perdues en poussant la "qualité". Mais on vous laisse vous faire votre propre idée en vidéo, avec des repères dans la barre de lecture pour ceux qui veulent accéder directement aux images figées.