Microsoft vante un Windows 11 plus affÃ»tÃ© pour jouer

Câ€™est un abrÃ©gÃ© de 2025 et une dÃ©claration dâ€™intention pour 2026, mais Microsoft espÃ¨re bien garder Windows 11 au centre du jeu, pour les jeux. Dans un article titrÃ© Windows PC gaming in 2025: Handheld innovation, Arm progress and DirectX advances et signÃ© Ian LeGrow (prononcer Le Groh), la firme revient sur ses faits dâ€™armes et expose ceux Ã venir.

Bilan 2025 et projets pour 2026

Bon, selon la derniÃ¨re enquÃªte Steam sur le matÃ©riel, il nâ€™y a pas encore pÃ©ril dans la demeure. Bien quâ€™Ã la suite de la fin du support de Windows 10, Linux batte ses records de popularitÃ© sur la plateforme de Valve auprÃ¨s de cette frange spÃ©cifique, Windows reste le systÃ¨me par dÃ©faut et a largement de quoi voir venir. Mais entre le lancement prÃ©vu dâ€™une Steam Machine en dÃ©but d'annÃ©e prochaine et une Valve qui fourbit ses armes pour mener l'offensive sur plusieurs fronts, Microsoft semble estimer que la meilleure dÃ©fense, câ€™est lâ€™attaque. Ou, Ã tout le moins, que lâ€™immobilisme est rarement vertueux.

Pour 2025, la sociÃ©tÃ© nous livre donc un inventaire Ã la PrÃ©vert des aboutissements de Windows 11. Lesquels ont Ã©tÃ© particuliÃ¨rement vÃ©hiculÃ©s par les ROG Xbox Ally, Ã lâ€™image de la Xbox Full Screen Experience, initialement limitÃ©e aux consoles portables, ou de lâ€™Advanced Shader Delivery.

Pour le premier mÃ©canisme, des tests conduits par MSI font Ã©tat dâ€™une diminution de lâ€™utilisation de la RAM (dâ€™environ 9,3 %) assortie dâ€™une hausse du nombre dâ€™images par seconde (pouvant atteindre 8,6 %). Pour lâ€™ASD, Microsoft reprend le cas dâ€™Avowed, un jeu pour lequel le Â« temps de chargement du premier lancement a chutÃ© de plus de 80 % Â», et celui de Call of Duty: Black Ops 7, oÃ¹ ils ont Ã©tÃ© rÃ©duits de 95 %. Lâ€™entreprise allÃ¨gue que des dizaines de titres disponibles via lâ€™application Xbox sur PC prennent dÃ©sormais en charge lâ€™ASD, et que dâ€™autres suivront grÃ¢ce Ã la collaboration avec AMD.

Il y a Ã©galement une partie consacrÃ©e Ã Windows on Arm, avec notamment une prise en charge des extensions AVX et AVX2 du jeu dâ€™instructions x86 par Prism, lâ€™Ã©mulateur qui exÃ©cute les logiciels x86/x64 sur Arm. La derniÃ¨re section porte sur DirectX et lâ€™audio.

Maintenant, la question que vous vous posez est sans doute Â« Whatâ€™s next for PC gaming with Windows 11 ? Â». La suite repose sur quatre socles. DÃ©jÃ , la Xbox Full Screen Experience, qui sâ€™Ã©tend dÃ©sormais au-delÃ des consoles portables, Ã savoir aux ordinateurs de bureau, aux portables et aux 2-en-1 pour les membres des programmes Windows et Xbox Insider, est amenÃ©e Ã sâ€™imposer comme un standard pour tous les utilisateurs sous peu.

Concernant lâ€™ASD, qui consiste Ã prÃ©charger les shaders dâ€™un jeu pendant le tÃ©lÃ©chargement, lâ€™auteur de lâ€™article Ã©crit : Â« Nous avons commencÃ© les premiers travaux dâ€™intÃ©gration pour prendre en charge dâ€™autres matÃ©riels et boutiques. Â»

TroisiÃ¨me caillou, lâ€™Auto SR, alias Auto Super Resolution de son nom complet. Câ€™est une fonctionnalitÃ© dâ€™upscaling IA au niveau du systÃ¨me dâ€™exploitation. Elle ne nÃ©cessite aucune implÃ©mentation de la part des dÃ©veloppeurs. Lâ€™Auto SR a fait ses dÃ©buts sur les PC Copilot+ Ã©quipÃ©s de processeurs Snapdragon X. DÃ©but 2026, Microsoft proposera une prÃ©version publique pour la ROG Xbox Ally X portÃ©e par le NPU Ryzen AI dâ€™AMD. Nous pouvons donc lâ€™envisager Ã terme sur des ordinateurs portables Ã©quipÃ©s de Ryzen avec NPU, voire sur des Core intÃ©grant de telles unitÃ©s de traitement.

Enfin, la derniÃ¨re pierre est un fourre-tout, un engagement pris par Microsoft Â« Ã faire de Windows le meilleur environnement pour jouer Â». Comment ? En continuant Â« dâ€™affiner les comportements du systÃ¨me qui comptent le plus pour le gaming : gestion des tÃ¢ches en arriÃ¨re-plan, amÃ©liorations de lâ€™alimentation et du scheduling, optimisations de la pile graphique et mise Ã jour des pilotes Â».

Alors, impatients de continuer Ã jouer sur Windows 11 en 2026 ?