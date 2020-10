S04E42 • 19 octobre - 25 octobre 2020

• C'est nouveau, ça vient de sortir

Amnesia: Rebirth est sorti mardi 20 octobre et a été développé par Frictional Games. C'est un nouvel épisode de la saga Amnesia, cette série de jeux d'horreur qui sentent bon le jumpscare et le caca mou (si on n'arrive pas à se retenir). Plus d'infos...

ScourgeBringer est sorti de son early access mercredi 21 octobre et a été développé par Flying Oak Games & E-Studio. Encore un roguelite pixellisé, le rythme est rapide, et ça se situe quelque part entre Dead Cells et Celeste. Plus d'infos...

Witch It est sorti de son early access jeudi 22 octobre et a été développé par Barrel Roll Games. C'est un jeu de cache-cache multijoueur en ligne, ni plus ni moins. Devenez une chaise ou une meule de fromage, c'est pour la bonne cause. Plus d'infos...

• Focus

Alors c'est une suite sans en être une réellement, mais The Dark Pictures Anthology: Little Hope est plutôt un nouvel épisode de la récente saga The Dark Pictures Anthology. Le premier se nommait Man of Medan et prenait place sur un paquebot abandonné avec une bande d'adolescent(e)s, et pour ceux qui ne s'en souviennent pas, un peu de gameplay de Man of Medan vous rafraichira peut-être la mémoire. Le second est toujours un survival-horror, enfin en gentillet quand même, et continue donc cette nouvelle franchise qui devrait comporter huit titres au total. C'est toujours développé par Supermassive Games et édité par Bandai Namco, et ça sortira le 30 octobre (étonnant) sur PC, PS4 et Xbox One. Bouh !

Il arrive en trombe également, mesdames et mesdames, voici DiRT 5. Quatorzième jeu de la série Colin McRae Rally et huitième jeu de la saga Dirt, ce nouvel opus reprend les bonnes vieilles recettes de DiRT 4 sorti en 2017 pour nous emmener sur des parcours off-road, mais aussi de glace. Météo dynamique, saisons, écran partagé en 4 en multi local... et bien sûr le mode carrière ; tout cela sera au programme de cette nouvelle mouture développée par Codemasters et qui sortira le 6 novembre prochain sur PC, PS4 et Xbox , et dans la foulée sur consoles next gen. Vroum !

Et au rayon fausse nouveauté, voici Need for Speed: Hot Pursuit Remastered qui devrait arriver par chez nous le 6 novembre sur PC, PS4 et Xbox One, puis le 13 sur Nintendo Switch. Comme son nom l'indique, c'est une version remasterisée de NFS Hot Pursuit, jeu dans lequel vous deviez voler des bolides ultra rapides puis échapper à la police. Bien sûr, au comptoir, on aime bien ce jeu, car comme chacun le sait, les piliers de comptoir sont tels des petits singes, ils ont la peau lisse au cul... Bref, c'est made in Criterion, c'est édité par EA, et on sait que ça sera bien. Bref !

• Correctifs, DLC, blabla...

• Mini concours

À gagner cette semaine : Stardew Valley

Pour participer, soyez inscrit au CDH et intégrez le mot "BX" dans votre ragot.

Doublez vos chances en suivant (bouton "❤ Suivre") la chaîne Twitch powered by CDH.

Clôture des participations vendredi 30 octobre à 20h.