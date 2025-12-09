La RTX 5090 ROG Matrix nécessitait une petite amélioration, mais ses livraisons reprennent

En début de mois, nous faisions état de livraisons retardées pour la RTX 5090 ROG Matrix ; une carte graphique pourtant fer de lance de la marque et qui faisait office de cadeau d'anniversaire pour ses 30 ans. Plusieurs clients allemands et suédois non servis rapportaient que leur détaillant favori les avait informés d’un ajournement causé par un « problème de qualité ». Du côté d’ASUS, c’était silence radio. L’accusée s'est finalement confessée.

© der8auer (vidéo linkée dans le précédent article)

Une amélioriation de dernière minute

Christian Wefers, en charge des relations publiques d’ASUS, a adressé la missive suivante à nos confrères de ComputerBase : « Pour la ROG Matrix GeForce RTX 5090, il n’y a aucun rappel produit. Nous avons proactivement ajusté le calendrier initial afin de disposer de temps supplémentaire pour améliorer le produit et garantir une expérience client optimale. Les produits arriveront chez nos partenaires dans les prochains jours. La disponibilité peut varier selon les régions. »

Son de cloche similaire du côté de Hardwareluxx. Soumise à la questionnette, la société a confirmé les retards de livraison, mais a écarté tout rappel de produit. ASUS promet là aussi que les commandes seront expédiées dans les prochains jours.

Vous l’avez lu comme nous : c’est une demi-confession. Il y a bien eu des retards, et ils sont bien imputables à la nécessité « d’améliorer le produit ». Pour corriger quel défaut ? C’est un mystère. Il nous semble que donner explicitement la raison de ce différé aurait été le meilleur moyen de lever toute ambiguïté et tout soupçon, plutôt que de rester dans cette situation propice au « quand c’est flou, c’est qu’y a un loup ». Mais après tout, nous ne travaillons pas dans un service de communication, peut-être pour ces raisons.

En France, que ce soit chez LDLC ou TopAchat, cette Asus GeForce RTX 5090 ROG Matrix Platinum 30th Anniversary Edition est marquée comme « épuisée » ou en « rupture de stock ». L’absence d’avis laisse à penser que personne n’a eu l’opportunité de l’acquérir pour le moment. C’est une édition limitée à 1 000 exemplaires, donc autant dire qu’il n’y en aura pas pour tout le monde. Nous avons contacté les deux revendeurs afin d’obtenir leur version. Nous mettrons à jour cet article en cas de réponse pertinente. Il est toutefois probable qu’ils s’en tiennent à la même ligne que leurs homologues européens.