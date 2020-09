Enfin, en vue du rendez-vous fixe pour le 19 novembre après son deuxième report, les configurations minimales et recommandées officielles ont été partagées par le compte Twitter officiel dédié à Cyberpunk 2077. Lors du salon E3 2019, une démo du jeu avait tourné avec un 9900K et une Titan RTX, mais sans faire connaître la définition ni les réglages graphiques, ce qui pouvait déjà laisser craindre le pire pour notre matos pour ce titre s’annonçant comme LA démonstration graphique de l’année si l’on en croit les différents acteurs, particulièrement en matière de ray tracing.

Heureusement, comme vous allez le voir ci-dessous, les configurations recommandées paraissent relativement raisonnables par rapport à ce que l’on aurait pu attendre, peut-être de quoi rassurer ceux qui ont décidé d’attendre la réponse Radeon plutôt que de sauter les yeux fermés sur une RTX 30 (revoir notre test de la première), ou encore ceux qui ont tout simplement décidé que leur ancien GPU fera encore l’affaire pour un moment. Voyez plutôt :

À titre indicatif, voilà ce que Crysis Remastered aimerait avoir comme hardware pour tourner. On peut donc penser que Cyberpunk 2077 s’annonce en théorie moins gourmand que le remaster d’un vieux jeu de 2007 ou même cette énième expansion de WoW, et que le hardware recommandé sera en mesure d'afficher le jeu comme les développeurs l’ont imaginé. Reste à savoir dans quelle définition et quel niveau de détail… Microsoft Flight Simulator nous a appris qu’il peut aussi exister une configuration idéale, en plus du minimum et du recommandé. On se doute qu'il y en a une aussi pour Cyberpunk, mais elle n’est pas donnée par le studio. Cela dit, on peut très facilement l’imaginer. N’oublions pas le partenariat de Nvidia pour y apporter le ray tracing, une carte adaptée — fut-elle RTX 20, RTX 30 ou RX 6000 — ne sera donc pas de trop pour apprécier pleinement toutes les qualités visuelles infusées dans le titre !

Notez aussi l'absence d'un Windows autre que 7 ou 10, c'est normal, le jeu exploitera uniquement DX12. Enfin, à l’image de WoW Shadowland, vous noterez que le studio recommande à son tour un SSD pour la configuration minimale, et l’affiche même comme un prérequis pour le hardware conseillé. Bref, Cyberpunk 2077, bien peaufiné ou moins beau que prévu ? N'oublions que le jeu est multiplate-forme, et donc ce que cela peut sous-entendre en matière d’optimisation... Vivement novembre et les futurs duels de GPU/CPU !