Cyberpunk fait son arlésienne, et joue avec les nerfs des joueurs. CD Projekt Red a une grosse réputation sur PC, et ses annonces de report sont autant de coups de couteau pour les fans des Polonais. Il y a quelques semaines, le studio annonçait sa conférence Night City Wire pour le 11 juin, où des tas de détails devaient être dévoilés, y compris du gameplay. La date est dépassée, et nous n'avons pas eu le choix, il ne s'est rien passé du tout. C'est officiel, la conférence a été repoussée au 25 juin, pour des raisons de lutte contre le racisme aux USA, il n'était pas, selon CDPR, le bon moment pour la tenir.

Et comme une bonne nouvelle ne tombe jamais seule, le jeu qui avait déjà été repoussé au 17 septembre vient d'être encore retardé. Le nouveau rendez-vous a été fixé au 19 novembre, et bim ! Deux mois de plus dans la musette. Les raisons sont évidemment bateau "quand il sera prêt", et "pour lui assurer une sortie parfaite, conforme à nos attentes". Toutefois, quelques journalistes de la presse spécialisée peuvent y jouer, afin de faire remonter leurs expertises, quitte à devoir faire quelques modifications. Ça ne console personne, parce que c'est un des jeux, si ce n'est le jeu, le plus attendu de l'année, dont les 6 premiers mois nous ont gratifiés de moments bien pourris.