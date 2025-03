Les expÃ©ditions de CPU et GPU en lÃ©gÃ¨re progression au 4T 2024

Le JPR a publié ses données pour les expéditions globales de CPU et de GPU au quatrième trimestre 2024. Avec 76,9 millions de livraisons, le marché des GPU a augmenté de 4,4 % par rapport au troisième trimestre ; de 1 % en glissement annuel. Ces valeurs sont de respectivement 7,8 % et de 4,6 % pour les CPU. Nous avons traité le rapport consacré spécifiquement aux AIB dans un autre article.

Des fois ça monte, des fois ça descend

Pour les GPU, les livraisons sont en grande partie portées par le secteur des centres de données (leur contingent a grossi de 13,8 % par rapport à celui du troisième trimestre 2024). Celles pour les ordinateurs portables ont progressé de 2 % sur la même période (de 1 % sur une année). En revanche, pour les GPU du segment desktop, c'est une baisse de 3 % en glissement annuel.

Avant de nous intéresser à la suite, une digression pour dissiper d’éventuels malentendus. Au cas où vous tomberiez dessus, plusieurs articles (ceux de WCCTech, TweakTown et d’overclocking.com pour citer les trois que nous avons consultés — ne voyez aucune volonté de jeter l'opprobre sur ces médias, nous les citons simplement pour sourcer la dysharmonie) parlent d’une baisse de 0,9 % des expéditions totales de GPU par rapport au 4T 2023. Pourtant, il est bien écrit dans le communiqué « Year to year, total GPU shipments, including all platforms and all GPUs, increased by 1 % ». Nous avons vérifié dans le rapport du 4T 2023 : il est question de 76,2 millions de GPU ; donc d’une hausse de 0,9 % (arrondie à 1 %). À vrai dire, nous retrouvons une autre bizarrerie, directement chez JPR cette fois. Le titre même du rapport et la donnée qui légende le graph évoquent un gain de 6,2 % d’un trimestre à l’autre. Or, les trois sources susmentionnées évoquent, comme nous, 4,4 %. En suivant la même démarche que précédemment, nous trouvons le chiffre de 73,6 millions de GPU pour le 3T 2024. Passer de cette valeur à 76,9 millions représente bien une variation de 4,4 %. Bref, ces données publiques du JPR semble susciter pas mal de confusion. Aussi parce qu'elles ne sont pas toujours très claires.

Revenons-en à nos données brutes. Concernant les parts de marché, celle d'AMD a augmenté de 1 point sur le trimestre. Mouvement similaires pour celle d’Intel, en progression de 0,8 point. Quant à NVIDIA, la sienne a logiquement diminué de 1,8 point. Intel reste largement dominateur avec 65 % de PDM. Naturellement, nous parlons ici de l’ensemble du marché des GPU (dGPU / iGPU).

Par ailleurs, les livraisons de CPU ont progressé de 4,6 % d'une année sur l'autre et de 7,8 % d'un trimestre sur l'autre. Elles ont atteint 72 millions d’unités au 4T 2024 (elles étaient de 66,5 millions au T3 2023). Cela profite surtout à AMD, qui voit ses expéditions bondir de 14 % (+6 % pour Intel) par rapport au 3T 2024.

La proportion desktop / laptop ne varie que d’un petit point par rapport aux trois mois précédents. Grosso modo, nous restons sur un ratio d'un pour deux.

Plus précisément, le rapport consacré aux AIB aborde aussi les livraisons de CPU pour PC de bureau (allez comprendre pourquoi). Elles ont été de 22,5 millions d'unités. Au moins, c'est cohérent, puisque 22,5 millions représentent 31,25% de 72 millions. L'article précise que le marché des CPU pour ordinateurs fixes augmenté de 11,6 % d'un trimestre sur l'autre, mais diminué de 7,8 % d'une année sur l'autre.

Le mot du président :

L'agitation politique mondiale créée par les menaces de droits de douane contre divers pays exportant vers les États-Unis perturbe les marchés, y compris les marchés boursiers, et incite les consommateurs à se précipiter pour acheter afin d'éviter la hausse des prix ou à ne pas acheter du tout. NVIDIA, qui détient la plus grande part de marché [de dGPU], a eu du mal à répondre à la demande et, du fait de sa taille et de son influence, a empêché le marché des GPU de croître autant qu'il l'aurait pu. Même si cela lui permet, ainsi qu'à AMD, d'aborder le premier trimestre avec un carnet de commandes bien rempli, les tarifs douaniers annuleront la plupart des gains supplémentaires, voire la totalité, pour l'année 2025. Et aussi excitant que soit le PC IA, il ne suffira pas à motiver les consommateurs à dépenser plus. »

Le propos sur NVIDIA fait surtout référence aux AIBs. Sinon, pour la dernière assertion, une enquête menée par TechPowerUp l’été dernier avait confirmé que son public, donc essentiellement composé de technophiles, n’était pas disposé à payer davantage pour des fonctionnalités liées à l’intelligence artificielle.