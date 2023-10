Faux SSD, faux GPU, faux CPU ... La routourne, mais elle routourne sur elle même

La contrefaçon, ça ne touche pas que les marques de maroquinerie, de fringues, d'horlogerie ou encore de pompes. De la première transaction en ligne en 1994 aux zétazunis sur Compuserve — pour l'anecdote, Amazon qui n'est alors qu'une librairie via Jeff Bezos himself a lui expédié sa première commande en ligne en 1995, de son garage... on connait la suite — à une année 2022 en France où le e-commerce représente ~147 milliards de chiffre d'affaires (8,7 Mrd en 2005, 31 Mrd en 2010, 65 Mrd en 2015, 112 Mrd en 2020), l'explosion du commerce en ligne au début des années 2000 a rendu la chose encore plus facile sous couvert d'un consumérisme nauséabond, porté par un bullshiting marketing toujours plus inventif dont la dernière grande innovation en date a été les influenceurs, dont on commence tout juste à se préoccuper dans notre beau pays.

Au milieu de tout ça, on retrouve une forte croissance des marketplaces qui fleurissent à droite et à gauche, y compris dans les plus grandes enseignes, Amazon en tête. Des terres bénites pour refourguer de la came daubée, sous couvert d'une certaine niaiserie, voire d'une niaiserie certaine, de la part des acheteurs. Pour citer Jules Cesar — tant qu'à faire — : « Fere libenter homines id quod volunt, credunt. » ou en franchouillard dans le texte, mais avouez que c'est classe de citer en latin : « Les hommes croient volontiers ce qu'ils désirent ». Ça date de ~50 av. J.-C., et rien n'a changé.

La magie mystique, la même que l'on retrouve sur les marketplaces

On en parle pas ici de contrefaçon masquée via la copie des bonnes idées des uns par les autres, grand sport très usité dans le milieu du hardware, dont la dernière affaire publique en date concerne Lian-Li vs Phanteks et Thermaltake — on peut ne pas avoir de bonnes idées dans les suites et n'avoir aucune suite dans les idées non plus — , mais bien de contrefaçon au sens trompeur du terme, où on vous vend des vessies pour des lanternes. L'OCDE estimait en 2017 que 7 % des produits tech étaient contrefaits, si cela n'a rien de nouveau, nul doute que ces chiffres sont plus importants aujourd'hui en particulier derrière la période Covid. On a pu voir dans le passé des faux APU AMD A8-7600, des affaires ayant fait parler d'elles sur des CPU Intel qui restent la cible préférée pour les contrefacteurs, des tas de fausses cartes graphiques ou encore des 980 EVO ou PRO 4 To affichés à 25 €et 40 € sur AliExpress :

Dernier chantier en date à faire les titres, reporté par Mydrivers : de faux SSD externes au format barrette censé embarquer un SSD NVMe au form factor M.2 avec une interface USB-C. Vous le branchez, sans regarder dans les détails la promesse semble tenue. Et au délicat moment où vous voulez l'utiliser, c'est le drame avec au mieux des débits datant de l'ère glaciaire. Au pire, un port USB fusillé.

Et quand on y regarde à l'intérieur, évidemment point d'électronique de pointe attendue mais une pauvre paire de cartes mémoire peuplant des slots MicroSD, géré par un contrôleur d'un autre âge et un port USB-C câblé en USB 2.0, écrivant probablement en boucle (ce qui permet de coller des cartes de capacité inférieure à celle vendue, en effaçant les données à la volée une fois les cartes remplies) et corrompant les données dans la foulée.

Du déjà vu sur des SSD externes comme peut vous le relater Minimachines ou si vous regardez la vidéo de der8auer plus haut à partir de la 10e minute, mais qui semble revenir en force. Bien sûr des outils existent pour contrôler de bon fonctionnement du périphérique, comme H2testw ; le cas échéant vous avez votre délai de rétractation légal pour retourner le produit au frais du vendeur, point sur lequel les marketplace sont plutôt opérationnelles ; mais on ne devrait juste pas y avoir recours, en fait. Devant l'ampleur du problème les constructeurs eux-mêmes proposent des bouts de software pour vérifier l'authenticité des produits, comme Samsung qui vient d'ailleurs de mettre à jour son utilitaire qui a d'ailleurs été intégré au dernier Magician 8.0.0.900.

Mais surtout, sans entrer dans l'apanage du n' « achetez que des grandes marques », on se demande où est passé le bon sens. Franchement : un GPU dernier cri affiché avec 60 % de rabais face au marché, et dans ce cas précis des unités de stockage aux capacités énormes — pour leur segment — et là encore vendues à vil prix, digne des pires merdes que l'on peut trouver sur Wish mais aussi dans des magasins ayant pignon sur rue comme GiFi, à quel moment prend-on conscience qu'en effet le père Noël reste un conte pour enfant et qu'acheter des choses, quelles qu'elles soient, via ces structures n'augmentent pas le pouvoir d'achat d'une quelconque manière et restent le vice moral des sociétés modernes du jetable, en plus de polluer comme pas possible à tous les échelons des process allant de la "fabrication" à l'expédition. Entre nous, ça se voit, non ? Mais plus c'est gros...