Microsoft a dévoilé les configs pour jouer à Microsoft Flight Sim, à une date qui reste encore inconnue. Pour rappel, ce jeu de simulation aérienne a été traité par la Raymonde comme il se doit, avec plus de 2 millions de Go de données collectées par les satellites, et des images qui semblent époustouflantes de réalisme. Vous vous en doutez, autant de données ne peuvent être contenues dans aucun système de distribution même dématérialisé, aussi il semble évident qu'il faudra une bonne connexion internénette. Mais pas que, il faudra une bonne machine pour en profiter aussi bien que possible. Il était temps de reprendre le flambeau du jeu d'avion à X-Plane !

Cekoikonkoz MINIMUM RECOMMANDE IDEAL (coucou !) CPU R3 1200 ou i5-4460 R5 1500X ou i5-8400 R7 Pro 2700X ou i7-9800X GPU RX 570 ou GTX 770 RX 590 ou GTX 970 Radeon VII ou RTX 2080 VRAM 2 Go 4 Go 8 Go RAM 8 Go 16 Go 32 Go HDD 150 Go 150 Go 150 Go SSD NET 5 Mbps 20 Mbps 50 Mbps

Du coup, on voit bien globalement que plus on a du "stockage", mieux c'est. Une carte graphique avec de la VRAM, et de la RAM centrale en quantité sont le gage de quelque chose qui tournera mieux, une mise en préchargement plus véloce qu'un accès disque certainement. Ensuite, quel étrange choix que du Ryzen Pro ou du Skylake-X comme CPU, comme si ces bestioles étaient les plus à même de répondre aux besoins, surtout le Skylake-X LGA2066 avec son architecture en mesh dont on sait qu'elle n’est pas du tout efficace en jeu. Enfin, c'est fibre pour être à l'aise, vu le volume de données à précharger en temps réel, c'est on ne peut plus logique. Pour l'anecdote, c'est bien la première fois qu'une recommandation demande 32 gigots de RAM centrale ! Pour le mini et le recommandé, en revanche, c'est loin d'être affreux, mais il faudra voir comment ça tourne avec ce matos précis.